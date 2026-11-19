Seferihisar’da 50 dakikalık mücadele sonrası 45 kiloluk akya tekneye çıkarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi, Sığacık açıklarında balık avına çıkan bir grup arkadaşın oltasına 45 kilo 150 gram ağırlığında bir akya balığı takıldı. Balığı tekneye çıkarmak için yapılan çaba ve yaşanan anlar kameralara yansıdı.

Mücadele anları ve tekneye çekme süreci:

Semih Yeşilyurt ve arkadaşlarının oltasına takılan dev balığı tekneye almak için yaklaşık 50 dakika süren bir uğraş verildi. Grup, uzun soluklu çekme ve yönlendirme çabası sonucunda balığı güçlükle tekneye almayı başardı; bu sürecin tamamı kayıt altına alındı.

Yakalanan balık ve katılanların açıklaması:

Semih Yeşilyurt, oltaya çok büyük bir balık takıldığını hissettiklerini ve yaklaşık 50 dakika süren mücadelenin ardından balığı görünce çok şaşırdıklarını söyledi. Yeşilyurt ayrıca akya balığının bu aylarda çok nadir çıktığını belirterek, balığı tarttıklarında tam 45 kilo 150 gram geldiğini ve bunun bölgedeki en büyük akya örneklerinden biri olduğunu aktardı.

Olayın görüntüleri, amatör avcılık deneyiminin yanı sıra ekip çalışması ve sabrın önemini de gözler önüne serdi. Sığacık açıklarında kaydedilen bu nadir an, bölgeden paylaşılan görüntülerle geniş kitlelere ulaştı.

İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİ AÇIKLARINDA OLTA İLE BALIK AVLAYAN BİR GRUP, 45 KİLOLUK DEV AKYA BALIĞI YAKALADI.