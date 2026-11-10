Atakum'da zincirleme kaza: dört araç çarpıştı, üç kişi yaralandı

Atakum'da zincirleme kaza:

Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada dört araç çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralandı ve yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

olaya karışan araç ve sürücüler:

Kaza sırasında çarpışan araçlar ve sürücüleri şöyle bildirildi: 55 AHJ 629 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Emirhan Kara, 55 C 0592 plakalı öğrenci servisi minibüsü sürücüsü Oğulcan Özatılagan, 55 AYH 164 plakalı otomobil sürücüsü Zehra Saruhan ve 55 AUR 617 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet Köse.

yaralananlar ve soruşturma:

Kazada yaralananlar arasında sürücüler Emirhan Kara ve Zehra Saruhan ile Sümmeyye Meva Saruhan bulunuyor. Yaralıların tedavisine hastanelerde devam edilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.