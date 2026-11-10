Dolar 50,2273 +0,02%
Euro 56,4197 +0,19%
Bist 11.759,44 +0,40%
Altın Gram 6.638,62 -0,09%
EUR/USD 1,1236 +0,16%
Brent Petrol 90,43 -2,31%
--°

Atakum'da zincirleme kaza: dört araç çarpıştı, üç kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde Aydınlık Caddesi'nde dört aracın karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaralandı; yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Atakum'da zincirleme kaza: dört araç çarpıştı, üç kişi yaralandı

Atakum'da zincirleme kaza:

Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada dört araç çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralandı ve yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

olaya karışan araç ve sürücüler:

Kaza sırasında çarpışan araçlar ve sürücüleri şöyle bildirildi: 55 AHJ 629 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Emirhan Kara, 55 C 0592 plakalı öğrenci servisi minibüsü sürücüsü Oğulcan Özatılagan, 55 AYH 164 plakalı otomobil sürücüsü Zehra Saruhan ve 55 AUR 617 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet Köse.

yaralananlar ve soruşturma:

Kazada yaralananlar arasında sürücüler Emirhan Kara ve Zehra Saruhan ile Sümmeyye Meva Saruhan bulunuyor. Yaralıların tedavisine hastanelerde devam edilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Parkta bıçaklanarak ölen Celal Can için 15 yıl hapis kararı
images

Elazığ'da aile içi tartışma ölümle sonuçlandı: 16 yaşındaki oğul tutuklandı
images

Canik'te çatı katında çıkan yangın evde maddi hasar bıraktı
images

HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin toplu veda adresleri belirlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Havza kışa dayanıklı: ulaşım ve kamu hizmetlerinde koordineli tedbirler

Kastamonu'da kış yükü ekiplere: kapalı köy yolları 14'e indi

Elazığ'da aile içi tartışma ölümle sonuçlandı: 16 yaşındaki oğul tutuklandı

Canik'te çatı katında çıkan yangın evde maddi hasar bıraktı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor