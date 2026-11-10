Kamyon bekleme alanındaki sıra kavgası bıçaklı yaralamayla sonuçlandı

Kamyon bekleme alanında bıçaklı kavga

Olay, Burdur Şeker Fabrikasının alt giriş kısmında bulunan kamyon bekleme alanında, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kamyoncu arasında sıra nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Olayın gelişimi:

Tartışmanın tarafları olarak belirtilen A.E. ile C.Y. arasında yaşanan kavga sırasında, iddiaya göre A.E., yanında bulundurduğu bıçakla C.Y.'yi bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı C.Y., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki müdahalenin ardından C.Y. taburcu edildi. Olayın ardından, C.Y.'yi bıçakladığı öne sürülen A.E., suç aletiyle birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BURDUR ŞEKER FABRİKASI İÇERİSİNDE KAMYON BEKLEME ALANINDA İKİ KAMYONCU ARASINDA SIRA NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. KAVGADA C.Y. BACAĞINDAN YARALANIRKEN, A.E. POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI.