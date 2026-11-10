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Havalimanında sessizlik yerine ses: Sabiha Gökçen'de 10 kasım buluşması

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88'inci ölüm yıldönümünde 09.05'te yolcular, çalışanlar ve paydaşlarla düzenlenen törenle anıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Havalimanında sessizlik yerine ses: Sabiha Gökçen'de 10 kasım buluşması

Törenin ayrıntıları:

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde saygı ve minnetle andı. Havalimanında 10 Kasım sabahı gerçekleştirilen anma töreni, saat 09.05'te yolcular, çalışanlar ve havalimanı paydaşlarının bir araya gelmesiyle başladı.

Tören, Atatürk büstü önünde yürütüldü; programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Bekir Dınkırcı, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, ISG Yönetici Direktörü Hanita Ahmad, kamu kurumlarının temsilcileri ile havalimanı iş ortakları ve çalışanlar katıldı. Katılımcılara, anma ruhunu simgeleyen özel kokartlar takdim edildi.

Sesli anıt etkinliği ve yolcu mesajları:

ISG, anma programı kapsamında yolcuların da duygularını paylaşmasına olanak veren bir uygulamaya ev sahipliği yaptı. Terminale 5 Kasım'da yerleştirilen nostaljik telefon ile hayata geçirilen Sesli Anıt etkinliğinde, farklı kuşaklardan onlarca yolcu ahizeyi kaldırıp Atatürk'e iletmek istediklerini sesli olarak kaydetti.

Etkinlikte kaydedilen mesajlarda kısa dileklerden uzun duygusal anlatılara kadar farklı ifadeler yer aldı. Yolcuların bırakığı mesajlar arasında açtığın yolda ve gösterdiğin hedefte yürümeye devam etme kararlılığını vurgulayan sözler ile geçmişin kahramanına duyulan minnet ve sevgi öne çıktı. Katılımcılara, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu anı simgeleyen, akrebi ve yelkovanı 09.05'e sabitlenmiş özel tasarım saatler armağan edildi.

Gün boyunca havalimanında yaşanan buluşma, farklı amaçlarla gelip geçen binlerce yolcunun ortak duygusunda birleşmesini sağladı. ISG'nin düzenlediği tören ve Sesli Anıt etkinliği, Atatürk'ün hatırasını yaşatmanın yanı sıra Cumhuriyet değerlerinin kuşaklar arası paylaşımına işaret etti.

Havalimanı yetkilileri, bu tür anma etkinliklerinin toplumun ortak belleğini canlı tutmada rol oynadığını vurgulayarak, gelecek yıllarda benzer programların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI, CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL...

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI, CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN ANMA TÖRENİYLE ANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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