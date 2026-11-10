İncirli üst geçidi güçlendirmesi yağmurla birleşince E-5'te kuyruklar uzadı

İncirli üst geçidi güçlendirme çalışması kent trafiğini etkiledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin İncirli Üst Geçidi’nde başlattığı güçlendirme çalışması nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikameti yan yolu araç trafiğine kapatıldı. Sabah saatlerindeki sağanak yağışla aynı zamana denk gelen uygulama, E-5 üzerinde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşmasına yol açtı ve birçok sürücü rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

yollarda bekleyenlerin tepkisi:

Çalışmanın ilan edilmemesinin yol açtığı sıkıntıyı dile getiren vatandaşlar uzun süre trafikte beklemekten şikâyetçi oldu. İncirli’deki ofisine ulaşamayan Mehmet Şanlı, "Sabah evimden çıktım, 2 saattir yoldayım. Ofisim İncirli’de ama hala ulaşamadım. Yan yolda da 40 dakikadır bekliyorum" diyerek durumun bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. Şanlı, yönlendirme veya önceden bilgilendirme yapılsaydı farklı güzergâhtan ilerleyeceğini söyledi.

Benzer şekilde Recep Arslan, kısa bir mesafe için uzun süre harcadığını aktararak, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1,5 saatte gidebildim. Şimdi dönüş yolunda tekrar trafiğe girdim" ifadelerini kullandı ve atmosfer koşullarıyla birleşen trafik yükünün sürdürülemez hale geldiğini vurguladı.

çalışma sahasındaki gözlemler ve güvenlik endişesi:

Yan yolun geniş bir bölümünün trafiğe kapatıldığı alanda, sahada gözlemlenen uygulama da eleştiri konusu oldu. Trafiğin kilitlenmesine neden olan alanda, basına yansıyan görüntülerde ve bölgedeki gözlemlerde sadece 1 işçinin sahada çalıştığı dikkat çekti. Bu durum, hem iş organizasyonu hem de uygulamanın zamanlaması konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Kapanma kararı ve iş yoğunluğunun sabahki yağışla çakışması, bölgede ulaşımın aksamasına ve sürücülerin uzun süre araç içinde beklemesine neden oldu. Vatandaşlar, benzer çalışmalar öncesinde daha iyi bilgilendirme ve alternatif yönlendirmeler talep ediyor. İBB ekiplerinin sahadaki çalışmaları sürerken, bölgedeki trafiğin normale dönmesi için yönlendirmelerin ve iletişimin artırılması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) TARAFINDAN İNCİRLİ ÜST GEÇİDİ'NDE BAŞLATILAN GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE E-5 KARAYOLU ANKARA İSTİKAMETİNDEKİ YAN YOL TRAFİĞE KAPATILDI. ÇALIŞMANIN SABAH SAATLERİNDEKİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARIYLA BİRLEŞMESİ SONUCU E-5'TE KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU.