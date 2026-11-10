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Beyaz örtü altında yaylada keçi sürüsünün zorlu yürüyüşü

Hendek'te karla örtülen Dikmen Yaylası'nda keçilerini otlatan çobanın zorlu yürüyüşü ve kartpostallık görüntüler cep telefonu kamerasında kaydedildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Beyaz örtü altında yaylada keçi sürüsünün zorlu yürüyüşü

yaylada kartpostallık manzaralar:

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi ile Dikmen Yaylası'nın yüksek kesimleri, yoğun kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Bölgedeki araziler ve yamaçlar karla kaplanınca doğada kışa özgü fotoğraflık görüntüler oluştu; yükseklerden çekilen kareler yaylanın sessiz, durgun atmosferini gözler önüne serdi.

çobanın zorlu ilerleyişi:

Yaylada keçilerini otlatan bir çobanın, karla kaplı zeminde hayvanlarıyla birlikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde keçilerin zaman zaman güçlükle ilerlediği, çobanın ise sürüyü yönlendirmek için dikkatle hareket ettiği görülüyor. Kar örtüsü, hem manzara oluşturuyor hem de hayvancılık faaliyetlerini fiziksel olarak zorlaştırıyor.

Kaydedilen görüntüler, kış koşullarında sürü yönetiminin ve yerel yaşamın doğrudan etkilenebileceğini gösterirken, yaylanın beyaza bürünen görünümü de izleyenlere etkileyici kareler sundu.

KARLA KAPLANAN YAYLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

KARLA KAPLANAN YAYLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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