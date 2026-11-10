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Bolu'da motosiklet alev alınca genç üzüntüyle yere yığıldı

Bolu'da Adile Naşit Parkı önünde plakası öğrenilemeyen motosiklet alev aldı; çevredeki çocuklar pet şişelerle müdahale ederken genç üzüntüyle yere yığıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu'da motosiklet alev alınca genç üzüntüyle yere yığıldı

Olay kısa sürede çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Dün akşam saatlerinde Bolu Kültür Mahallesi Tüfekçi Sokak'ta bulunan Adile Naşit Parkı önünde plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

yanan motosiklete ilk müdahale:

Yükselen alevleri gören çevredeki çocuklar, ellerindeki pet şişelerdeki sularla yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa süre içinde yetişen diğer vatandaşların da desteğiyle alevler söndürüldü.

Motosiklette söndürme çalışmaları sonrasında hasar meydana geldiği gözlemlendi. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

gencin tepkisi ve olay anının kaydı:

Motosikletin alevlere teslim olduğunu gören genç, yaşadığı üzüntüyle kendini yere bıraktı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde hem müdahale çabaları hem de gencin tepkisi yer aldı.

Olay sırasında orada bulunanların hızlı müdahalesi yangının daha da büyümesini önlerken, yaşanan anlar çevredeki diğer vatandaşlar tarafından izlendi. Yetkililerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

BOLU’DA MOTOSİKLETİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE ÜZÜNTÜDEN YERE YIĞILDI. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA...

BOLU’DA MOTOSİKLETİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE ÜZÜNTÜDEN YERE YIĞILDI. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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