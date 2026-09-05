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Atalardan gelen izleri tuvale taşıyan ressamın yolculuğu

Kütahyalı ressam Nurhan Ağartan, atalarımızdan gelen duygusal ve genetik izleri sanatla buluşturduğu 'Genlerin İzleri' projesiyle bir yolculuğa çıkıyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:27

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Atalardan gelen izleri tuvale taşıyan ressamın yolculuğu

Sanat anlayışı ve özgün söylem:

Nurhan Ağartan sanatın, insanın duygu, düşünce ve hayal gücünü kendi ruhundan süzerek dışa vurma biçimi olduğunu vurguluyor. Sanatçının zanaatçıdan ayrıştığı noktanın oluşturuculuk ve özgün anlatım olduğunu belirten Ağartan, sanatın yalnızca görüneni aktarmakla sınırlı kalmayıp, içsel izleri görünür kıldığını söylüyor. Ağartan şöyle diyor: "Sanat; insanın duygu, düşünce ve hayal gücünü, kendi ruhundan süzerek özgün bir yorumla dışa aktarmasıdır. Sanatçıyı zanaatçıdan ayıran en önemli özellik, oluşturuculuğu ve özgün anlatımıdır"

Eğitim ve erken yıllar:

Kütahya'da başlayan ilham serüveni, evinde gördüğü eserlerle şekillendi; babası Ömer Ağartan'ın tabloları ilk izleri bıraktı. 16 yaşında usta ressam Ahmet Yakupoğlu'nun atölyesinde başlayan üç yıllık eğitim, yağlı boya, karakalem ve sulu boya tekniklerinde yoğun bir deneyim sağladı. Ağartan bu dönemin yalnızca teknik beceri kazandırmadığını, aynı zamanda sanat anlayışını derinleştirdiğini aktarıyor.

Teknikten anlatıma geçiş:

Atölye döneminin ardından Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde aldığı akademik eğitimle Ağartan, kişisel dilini güçlendirdi. Zaman içinde doğrudan gözleme dayanan çalışmalardan uzaklaşarak daha soyut ve duygusal bir anlatıma yöneldi; doğayı olduğu gibi resmetmek yerine doğanın onda uyandırdığı katmanları ve duyguları ön plana çıkardı. Ağartan değişimini şu sözlerle özetliyor: "Bir ağaç artık benim için sadece ağaç değil; ışığın, hücrenin ve yaşamın farklı katmanlarını hissettiren bir varlık. Resimlerimde gördüğüm dünyadan çok hissettiğim dünyayı anlatıyorum."

"Genlerin İzleri" projesi:

Ağartan'ın hazırlıklarını sürdürdüğü üçüncü kişisel sergisi "Genlerin İzleri", insanın genetik hafızasını ve atalarından miras kalan izleri tuvale taşımayı hedefliyor. Sanatçı projeyi, geçmiş ile bugün arasında kurulan duygusal ve sanatsal bir köprü olarak nitelendiriyor: "Atalarımızdan bize aktarılan genetik izleri sanatın diliyle görünür kılmak istiyorum. Bu proje benim için sadece bir sergi değil, geçmiş ile bugün arasında kurulan duygusal ve sanatsal bir köprü"

Proje, Ağartan için bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar arasında en kişisel ve özgün girişimlerden biri olma iddiasında. İnsan figürleri ve soyut anlatımlara ağırlık vererek, genetik aktarımın bıraktığı izleri ve kuşaklar arası duygusal mirası izleyiciyle paylaşmayı amaçlıyor. Sanatçının yaklaşımı, hem bireysel anıların hem de kolektif mirasın resim aracılığıyla yeniden okunmasına olanak tanıyor.

Hazırlık süreci devam eden "Genlerin İzleri" projesi, Ağartan'ın sanat dilinde geçmişle bugün arasındaki bağları görünür kılma çabasının yeni bir aşaması olarak öne çıkıyor.

KÜTAHYALI RESSAM NURHAN AĞARTAN

KÜTAHYALI RESSAM NURHAN AĞARTAN

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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