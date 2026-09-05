Büyükkılıç Kayseri Devlet Tiyatrosu'ndaki tadilat ve provaları yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentteki kültür ve sanat altyapısına ilişkin yürütülen çalışmaları takip etmek amacıyla Kayseri Devlet Tiyatrosu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışma ve inceleme:

İncelemeler sırasında Başkan Büyükkılıç, çalışmalara ilişkin olarak yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretine AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç eşlik etti. Yetkililer, tadilat ve bakım süreçlerinin tiyatronun kullanım kapasitesini ve konforunu artırmayı hedeflediğini aktardı.

Oyun ve hazırlıklar:

Ziyaret kapsamında Başkan Büyükkılıç, 1 Ekim'de sahnelenecek olan "Düğün Ya Da Davul" adlı tiyatro oyununun hazırlık çalışmalarını da izledi. Büyükkılıç, oyunun yönetmeni Volkan Özgömeç ile bir araya gelerek sahne düzeni ve provaların gidişatı hakkında bilgi aldı; sanatçılarla sohbet ederek emeklerine kolaylık ve başarı diledi.

Kültür ve sanat desteği:

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin kültür ve sanat hayatına yönelik desteklerin süreceğini vurguladı. Yapılan bakım-onarım ve teknik düzenlemelerin, hem oyun kalitesini hem de izleyici deneyimini güçlendireceğini belirtti. Büyükkılıç, tiyatro severleri 1 Ekim tarihindeki gösterime davet ederek yerel sanat üretimine katkının önemine değindi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından Devlet Tiyatrosu'nda hem oyuncuların hem de izleyicilerin daha elverişli koşullarda buluşması hedefleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; KAYSERİ DEVLET TİYATROSU’NU ZİYARET EDEREK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN TADİLAT, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.