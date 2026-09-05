Karapınar'da kazanlardan damlara uzanan bulgur emeği

Hasat sonrası evlerde hazırlık:

Konya'nın Karapınar ilçesinde buğday hasadının tamamlanmasının ardından evlerde kışlık bulgur hazırlığı başladı. İlçede yüzyıllardır süregelen bulgur kaynatma geleneği, özellikle Ağustos ve Eylül aylarında yeniden canlanıyor. Birçok aile, hem kendi ihtiyacını karşılamak hem de elde ettikleri bir kısmını satmak amacıyla kazanları kurarak işe koyuluyor.

Kaynatma ve kurutma süreci:

İşleme ilk olarak buğdayların özenle yıkanmasıyla başlıyor. Yıkanan buğdayların suyu süzüldükten sonra büyük kazanlara dolduruluyor ve ocakların üzerine yerleştiriliyor. Bu aşamada buğdaylar yüksek ateşte yaklaşık 2-3 saat kaynatılarak iyice pişiriliyor. Kaynayan buğdaylar istenen kıvama ulaşınca ocaktan alınarak geniş ve düz zeminlere seriliyor; Karapınar'da genellikle evlerin damları ve uygun açık alanlar kurutma için kullanılıyor.

Kurutma ve ayıklama:

İnce bir tabaka halinde serilen buğdaylar ara ara karıştırılarak hızlı ve eşit kuruma sağlanıyor. Hava koşullarına bağlı olarak kuruma süreci 3-4 gün sürebiliyor. Kuruluğundan emin olununca ürünler tek tek kontrol edilerek ayıklanıyor; bu aşamada taş, saman ve diğer yabancı maddeler temizleniyor. Temizlenen buğdaylar daha sonra bulgur haline getirilmek üzere çekiliyor veya fabrikalara gönderiliyor.

Gelenek, ekonomi ve dönüşüm:

Karapınar'daki aileler bu uygulamayı hem geleneksel bir alışkanlık hem de ekonomik bir faaliyet olarak sürdürüyor. Uzun yıllardır bulgur kaynattığını söyleyen Ali Pektaşlı, süreci ve amaçlarını şu sözlerle özetledi: "Yıllardır kazan kazan bulgur kaynatıyoruz. Hem evimizde tüketiyoruz hem de satıyoruz. Karapınar dışından birçok yere kargo ile gönderiyoruz. Karapınar’ın bulgurları çok lezzetli". Geçmişte mahalle değirmenlerinde yürütülen çekme işlemi, değirmenlerin işlevini yitirmesiyle birlikte daha çok un ve tahıl işleme fabrikalarına kaymış durumda; çekilen bulgur kullanım amacına göre pilavlık veya köftelik olarak hazırlanıyor.

Sonuç olarak Karapınar'da bulgur hazırlığı, teknik ayrıntıları ve emek yoğun süreciyle hem kültürel bir süreklilik sağlıyor hem de yerel ekonomiye katkıda bulunuyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE BUĞDAY HASADININ ARDINDAN EVLERDE KIŞLIK BULGUR HAZIRLIĞI BAŞLADI. YÜZYILLARDIR ANADOLU’DA SÜRDÜRÜLEN BULGUR KAYNATMA GELENEĞİ, AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARINDA KARAPINAR’DA DA YAŞATILIYOR.