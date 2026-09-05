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Kale yeni yüzüne kavuşuyor: tarihi Kahramanmaraş kalesi ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'ndeki restorasyon tamamlanma aşamasına geldi; sur güçlendirme, ziyaretçi karşılama merkezi ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kale yeni yüzüne kavuşuyor: tarihi Kahramanmaraş kalesi ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon sona yaklaşıyor

Kahramanmaraş’ın simgelerinden olan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, kültürel mirasın koruma çalışmaları kapsamında yeni bir görünüme hazırlanıyor. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan yapı, şehrin tarihi kimliğinin oluşmasında merkezi bir rol oynuyor.

Çalışmaların kapsamı:

Projeye Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen restorasyon çalışmaları, özellikle deprem sonrası oluşan hasarların giderilmesine odaklandı. Restorasyon, yapının özgün mimari dokusunu koruyacak şekilde planlandı ve uygulamalar tarihi yapıların restorasyonu konusunda uzman mimar, mühendis ve restoratör ekipler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda dış surlarda yapılan güçlendirme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Ekipler, koruma ilkelerine bağlı kalarak malzeme seçimi, onarım teknikleri ve taşıyıcı elemanların güçlendirilmesi gibi kritik aşamalarda titiz bir yaklaşım benimsiyor.

Ziyaretçi erişimi ve çevre düzenlemesi:

Restorasyonun dikkat çeken bir bölümü olan Ziyaretçi Karşılama Merkezinin kaba inşaatı bitirildi; ince işçilik ve iç düzenlemeler ise devam ediyor. Aynı zamanda kale içindeki yürüyüş yollarında taş imalatları ve güvenlik düzenlemeleri yapılarak ziyaretçi akışının daha rahat ve güvenli olması hedefleniyor.

Kalenin çevresinde sürdürülen peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları da sona yaklaşırken, uygulamalar tarihi alanın genel dokusuyla uyumlu, estetik ve kullanışlı bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor. Yapılacak düzenlemelerle kale ile çevresi bütüncül bir görünüme kavuşacak ve ziyaret edilebilirliği artacak.

Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte kale, hem korunmuş tarihi dokusunu koruyacak hem de ziyaretçiler için daha nitelikli bir çekim merkezi haline gelecek.

KAHRAMANMARAŞ&#039;IN EN ÖNEMLİ TARİHİ DEĞERLERİNDEN BİRİ OLAN TARİHİ KAHRAMANMARAŞ KALESİ’NDE...

KAHRAMANMARAŞ'IN EN ÖNEMLİ TARİHİ DEĞERLERİNDEN BİRİ OLAN TARİHİ KAHRAMANMARAŞ KALESİ’NDE RESTORASYON SÜRECİNDE SONA GELİNDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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