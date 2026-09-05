Kültürpark 90 yaşında: İzmir’in kent hafızasını sergileyen yolculuk

İzmir’in merkezindeki Kültürpark’ın kuruluşundan bugüne taşıdığı izleri ve kolektif bellekteki yerini konu alan Kültürpark 90 yaşında sergisi, Pakistan Pavyonu’nda kapılarını açtı. Açılışı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından yapılan sergi, 95’inci İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı olarak ziyaretçileri ağırlıyor ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar açık kalacak.

Sergide neler yer alıyor:

Sergi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından hazırlandı. Küratörlüğünü Aybala Yentürk, genel koordinatörlüğünü ise Dr. Serhan Kemal Saygı üstlendi. Ziyaretçiler, Kültürpark’ın kuruluş öyküsünü arşiv belgeleri, dönem fotoğrafları ve çeşitli görsel materyallerle izleyebiliyor; Çeşitli dönemlerde parka eklenen yapıların ve değişen kullanım biçimlerinin fotoğraf ve belgeleri sergide bir araya getirildi.

Açılışa Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, belediye bürokratları, sanatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda İzmirliler katıldı.

Kültürpark’ın rolü ve gelecek beklentisi:

Açılış konuşmasında Başkan Tugay, Kültürpark’ın sadece bir yeşil alan olmadığını; gençlerin kültürel yaşamına katkı sunmayı hedefleyen merkezi bir mekân olduğunu vurguladı. Tugay, geçmişin hatırasını korumanın önemine dikkat çekerek, değişen dünyanın gerekliliklerine de uyum sağlanması gerektiğini belirtti ve Kültürpark’ta son dönemdeki iyileşmelere dikkat çekti: Kültürpark’ta her şey iyiye gidiyor ve daha da iyiye gidecek.

Tugay ayrıca alanın doğal ve yeşil dokusunu koruyarak kültür, sanat ve spor etkinliklerinin önündeki engellerin kaldırılacağını, Holler adıyla anılan yapıların kaldırılacağını ve yerine İzmirlilerin faydalanacağı daha yeşil, kültürel ve spor odaklı tesislerin konacağını aktardı.

Kültürpark’ın tarihsel anlamı:

Küratör Aybala Yentürk, sergi üzerinden Kültürpark’ın İzmir’in yakın tarihine dair anlattıklarına dikkat çekti. Yentürk, parkın 1922 yangınından sonra kent için sembolik bir değere dönüştüğünü; Cumhuriyet’in yaşayan miraslarından biri olduğunu ve Suat Yurtkoru’nun planlaması doğrultusunda kentin ortak kullanımına sunulduğunu ifade etti. Yentürk, Kültürpark’ın sınıfsız bir alan olarak Milli Mücadele ruhunun, halkçılık ilkesinin bir uzantısı mahiyetinde değerlendirilebileceğini söyledi.

Sergi, Kültürpark’ın kuruluş felsefesini yeniden ele alırken kentin dönüşümündeki rolünü, kent yaşamında bırakmış olduğu izleri ve nesiller boyu süren sürekliliğini izleyicilere aktarmayı amaçlıyor. Açılış konuşmalarının ardından Başkan Tugay ve katılımcılar sergiyi birlikte gezdi.

Mevcut sergi programı ve sergi alanına ilişkin bilgiler Kültürpark etkinlik takvimi üzerinden takip edilebiliyor; ziyaretler 31 Aralık 2026 tarihine kadar sürdürülecek.

İZMİR’İN KALBİ KÜLTÜRPARK’IN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE 90 YILLIK MİRASINI ANLATAN "KÜLTÜRPARK 90 YAŞINDA" SERGİSİ KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI. (SAĞDA: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY)