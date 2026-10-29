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Uçak ambulansla İstanbul'a nakledilen 20 haftalık Ertuğrul bebeğin tedavi yolculuğu

Muş'ta pulmoner atrezi + VSD tanılı 20 haftalık Ertuğrul bebek, ileri tetkik ve tedavi için uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 22:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Uçak ambulansla İstanbul'a nakledilen 20 haftalık Ertuğrul bebeğin tedavi yolculuğu

Uçak ambulansla nakil tamamlandı

Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve Pulmoner Atrezi + VSD tanısı konulan 20 haftalık Ertuğrul bebek, ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle İstanbul'a sevk edildi. Nakil kararı, hastanedeki değerlendirmeler doğrultusunda alındı.

Nakil süreci:

Sevk, sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla uçak ambulans kullanılarak gerçekleştirildi. Ekipler gerekli tıbbi önlemleri alarak transferi organize etti ve sevk süreci özverili çalışmalarla güvenli şekilde tamamlandı.

İleri tetkik ve tedavi:

Ertuğrul'un ileri tetkik ve tedavisinin İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi'nde sürdürülmesi planlanıyor. Sevkin ardından hastanedeki uzman ekipler tedavi ve değerlendirme sürecine devam edecek.

MUŞ’TA TEDAVİ GÖREN 20 HAFTALIK BEBEK ERTUĞRUL, İLERİ TETKİK VE TEDAVİ İHTİYACI NEDENİYLE UÇAK...

MUŞ’TA TEDAVİ GÖREN 20 HAFTALIK BEBEK ERTUĞRUL, İLERİ TETKİK VE TEDAVİ İHTİYACI NEDENİYLE UÇAK AMBULANSLA İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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