Gevaş'ta otobüs kontrolünde çantadan çıkan uyuşturucu operasyonu

operasyon ve ele geçen madde:

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında denetimler devam etti.

Gevaş ilçesinde, 65 BJ plakalı yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan C.A. (E-59) isimli şahsın kendisine ait çantaya uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine, Gevaş Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda arama yapıldı.

Aramalarda 1 kilo 32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi ve bulunduğu çanta delil olarak alındı.

şüpheli ve yasal süreç:

Olayın ardından C.A. (E-59) gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilik açıklamasında, güvenlik güçlerinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Uygulamada narkotik köpeğinin etkin kullanımı ve Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan işlemlerin, delillerin hukuka uygun şekilde toplanmasında belirleyici olduğu kaydedildi.

Kamuoyuna yönelik duyuruda, benzer suçların önlenmesine yönelik soruşturmaların süreceği ve bölgede denetimlerin artırılacağı belirtildi.

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA BİR YOLCUNUN ÇANTASINDA 1 KİLO 32 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.