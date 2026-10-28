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Hatay'da kör noktada kalan motosiklet sürücüsünün ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Antakya'da 41AVU717 plakalı kamyonla çarpışan 48 yaşındaki Adil Devaoğlu'nun kamyon altında kalarak öldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 08:47

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 08:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hatay'da kör noktada kalan motosiklet sürücüsünün ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerasında:

Hatay’ın Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı itfaiye kavşağında meydana gelen kazada, 41AVU717 plakalı hafriyat kamyonu ile aynı yönde seyreden motosiklet çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü Adil Devaoğlu (48), kamyonun kör noktasına girerek aracın altında kaldı.

Görüntülerde ne görülüyor:

Güvenlik kamerası kayıtlarında, motosikletle aynı istikamette ilerleyen sürücünün kamyonun dönüşü sırasında kamyonun kör noktasına girdiği ve ezildiği anlar kayda geçti. Kayıtlarda kazanın hemen sonrasında bazı vatandaşların olay yerinde motosikleti görmeye ve cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı dikkat çekiyor.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Adil Devaoğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edilip cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatarak soruşturma ve delil çalışmaları yürütüyor.

HATAY’DA MOTOSİKLETİN HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

HATAY’DA MOTOSİKLETİN HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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