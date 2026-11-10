Dolar 50,2288 +0,02%
Euro 56,3450 +0,05%
Bist 11.734,42 +0,19%
Altın Gram 6.592,80 -0,78%
EUR/USD 1,1221 +0,02%
Brent Petrol 90,59 -2,14%
--°

Atatürk anmasında ilkokul hatırası: 67 yaşındaki kadın şiirle salonu doldurdu

Biga'daki anma programında 67 yaşındaki Mükerrem Sargın, ilkokul yıllarında öğrendiği '10 Kasım' ve 'Bu Vatan Kimin' şiirlerini ezbere okuyarak duygulu anlar yaşattı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Atatürk anmasında ilkokul hatırası: 67 yaşındaki kadın şiirle salonu doldurdu

Atatürk anmasında ilkokul hatırası

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen anma programında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü anıldı. Tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı; programa Kaymakam Ercan Kayabaşı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anma programı devam etti.

Programda öne çıkan an:

Anma programına Kaymakam Ercan Kayabaşı'nın davetiyle katılan Mükerrem Sargın (67), ilkokul yıllarında öğretmeninden öğrendiği '10 Kasım' ve 'Bu Vatan Kimin' şiirlerini sahnede ezbere okudu. Okunan şiirler sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı; katılımcılar alkış ve kısa süreli sessizlikle karşılık verdi.

Mükerrem Sargın'ın paylaşımı ve tepki:

Programda yer alan bu an, törene farklı bir samimiyet ve nesillerarası bağ getirdi. Mükerrem Sargın'ın ilkokul hatırasını canlı tutarak şiirleri paylaşması, genç ve yaşlı katılımcılar arasında ortak bir duygu oluşturdu ve anma töreninin duygusal tonunu güçlendirdi.

Kaymakamın teşekkürleri:

Etkinlik sonunda Kaymakam Ercan Kayabaşı, davetini kırmayarak programa katılan Mükerrem Sargın'a teşekkür etti. Tören, programın katılımcıları tarafından saygı ve anma duygusu içinde sonlandırıldı.

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE KAYMAKAM ERCAN KAYABAŞI’NIN DAVETİ ÜZERİNE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN...

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE KAYMAKAM ERCAN KAYABAŞI’NIN DAVETİ ÜZERİNE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN ANMA PROGRAMINA KATILAN 67 YAŞINDAKİ MÜKERREM SARGIN İLKOKUL YILLARINDA ÖĞRENDİĞİ '10 KASIM' ŞİİRİNİ EZBERE OKUDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kartal'da birlik ve anma: Atatürk'ün fikirleri 88 yıldır yaşatılıyor
images

Maltepe'de yalnızlığa karşı saha ağı: 4 bin 500 hane ziyaret edilecek
images

Hastane lobisinde anma töreni: Atatürk özlemle yad edildi
images

Nazilli'de Atatürk'ü sanatla anma etkinliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kartal'da birlik ve anma: Atatürk'ün fikirleri 88 yıldır yaşatılıyor

Kulu'da ilk kar örtüsü mahalleleri beyaza bürüdü

Anadolu otoyolu Bolu geçidinde kış yeniden kendini hissettirdi

Uyuşturucu iddiasıyla ortaya çıkan saldırıda asistan doktor yaralandı, şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Hazırlıklar tamamlandı: Orkun Kökçü takımla idmanda yer aldı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu