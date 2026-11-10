Atatürk anmasında ilkokul hatırası: 67 yaşındaki kadın şiirle salonu doldurdu

Atatürk anmasında ilkokul hatırası

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen anma programında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü anıldı. Tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı; programa Kaymakam Ercan Kayabaşı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anma programı devam etti.

Programda öne çıkan an:

Anma programına Kaymakam Ercan Kayabaşı'nın davetiyle katılan Mükerrem Sargın (67), ilkokul yıllarında öğretmeninden öğrendiği '10 Kasım' ve 'Bu Vatan Kimin' şiirlerini sahnede ezbere okudu. Okunan şiirler sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı; katılımcılar alkış ve kısa süreli sessizlikle karşılık verdi.

Mükerrem Sargın'ın paylaşımı ve tepki:

Programda yer alan bu an, törene farklı bir samimiyet ve nesillerarası bağ getirdi. Mükerrem Sargın'ın ilkokul hatırasını canlı tutarak şiirleri paylaşması, genç ve yaşlı katılımcılar arasında ortak bir duygu oluşturdu ve anma töreninin duygusal tonunu güçlendirdi.

Kaymakamın teşekkürleri:

Etkinlik sonunda Kaymakam Ercan Kayabaşı, davetini kırmayarak programa katılan Mükerrem Sargın'a teşekkür etti. Tören, programın katılımcıları tarafından saygı ve anma duygusu içinde sonlandırıldı.

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE KAYMAKAM ERCAN KAYABAŞI’NIN DAVETİ ÜZERİNE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN ANMA PROGRAMINA KATILAN 67 YAŞINDAKİ MÜKERREM SARGIN İLKOKUL YILLARINDA ÖĞRENDİĞİ '10 KASIM' ŞİİRİNİ EZBERE OKUDU.