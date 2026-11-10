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Atatürk bayburt'ta anıldı: gençliğe duyulan güven vurgulandı

Bayburt'ta düzenlenen törenle Atatürk anıldı; konuşmalar, sinevizyon ve şiirlerle gençliğe duyulan güven ile cumhuriyet vurgusu öne çıktı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Atatürk bayburt'ta anıldı: gençliğe duyulan güven vurgulandı

Atatürk bayburt'ta anıldı: gençliğe duyulan güven vurgulandı

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıl dönümünde Bayburt’ta düzenlenen anma programıyla anıldı. Törenler, kent merkezinde hazırlanan etkinlik akışıyla gerçekleşti.

Törenin akışı:

Anma programı, ilk olarak Saray Bahçesindeki çelenk sunma töreniyle başladı. Ardından program, Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda devam etti. Katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu; salonu dolduranlar törende birlik ve hüzün duygusunu paylaştı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Onur Şahin, Atatürk'ü yalnızca başarılı bir komutan değil, aynı zamanda ileri görüşlü bir lider olarak tanımladı. Şahin, Atatürk'ün Türk tarihine, diline, ekonomiye, bilime, sanata ve eğitime yaptığı katkılara dikkat çekti.

Gençlere yönelik mesajlar:

Konuşmasında Atatürk'ün gençliğe olan güvenine vurgu yapan Şahin, öğrencilerle doğrudan seslenişini sürdürdü ve Atatürk'ün sözlerini hatırlattı. Şahin, "Bütün ümidim gençliktedir" ve "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" ifadelerini anımsatarak, anmaların sadece zor günlerde değil, huzurlu dönemlerde de sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Sanat ve anlama katkıları:

Konuşmanın ardından Atatürk'ün hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi izlendi. Program kapsamında öğrenciler şiirler seslendirdi; Zeynep Kafa "Mustafa Kemal’i Düşünüyorum", Nisanur Söğüt "Bir Tutkudur Mustafa Kemal" ve Sudenaz Cengiz "Mustafa Kemaller Tükenmez" adlı şiirleri okudu. Öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan koro, Atatürk'ün sevdiği türkülerden örnekler seslendirdi; salondakiler söylenen eserleri hep bir ağızdan eşlik ederek karşıladı.

Anma programı, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Etkinlik boyunca sık sık Atatürk'ün sözlerine ve gençliğe bıraktığı mirasa atıf yapılarak, cumhuriyet değerlerinin korunmasının önemi vurgulandı. Konuşma ve etkinliklerde sıkça anılan sözlerden biri de Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" cümlesiydi.

ATATÜRK VEFATININ 88’İNCİ YILINDA BAYBURT’TA ANILDI

ATATÜRK VEFATININ 88’İNCİ YILINDA BAYBURT’TA ANILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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