Atatürk caddesi yeniden ayağa kalktı: Antakya merkezinde yaşam başladı

Atatürk Caddesi'nde yeniden hayat:

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremin ardından tamamen yıkılan ve kent merkezinin en işlek arterlerinden biri olan Atatürk Caddesinde yeniden yaşam başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen konut ve iş yerleri hak sahiplerine teslim edildikten sonra cadde yeniden hareketlendi; evlerin ışıkları yanıyor, iş yerlerinin kepenkleri açılıyor ve sokaklarda vatandaşlar görülüyor.

teslim ve ziyaret süreci:

Teslim törenlerinin ardından Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, yeni yuvalarına kavuşan Bülent ve Arzu Çuhadar ailesini ziyaret etti. Ziyarette Masatlı çifti aileyle sohbet ederek yeni evlerinde huzur ve mutluluk diledi, cadde esnafıyla görüşerek bölgedeki canlanmayı yerinde gözlemledi.

yeniden inşa ve cadde hayatı:

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan asrın felaketinde Antakya kent merkezi ağır tahribata uğramış, enkaz kaldırma çalışmalarıyla oluşan boşluklar hızlı bir şekilde yapılaşmaya açılmıştı. Kısa sürede devam eden çalışmalarla adeta yeni bir şehir inşa edildi ve hak sahiplerine teslim edilen yapılar sayesinde bölge normal yaşama dönmeye başladı.

Vali Masatlı sürece ilişkin, "Atatürk Caddesi’nde ayağa kalkışın, aslında Hatay’ın yeniden ayağa kalkışının en güçlü göstergelerinden biri olduğuna inanıyoruz" sözleriyle caddenin yeniden canlanmasının kent açısından önemini vurguladı. Masatlı ayrıca, Atatürk Caddesi'nde 910'dan fazla konut, 610'dan fazla ticari alan ve yaklaşık 80 ofiste yaşamın yeniden başladığını belirtti.

Yaşamın dönmesiyle birlikte cadde hem ekonomik hem de sosyal açıdan hareketlilik kazandı; esnaf, aileler ve ziyaretçiler caddenin yeniden Antakya'nın günlük yaşamında merkezi bir rol oynadığını hissettiriyor. Yeniden başlayan hayat, hem kent hafızasının korunması hem de toplumsal moral açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Depremde yerle bir olan Antakya'nın kalbi Atatürk Caddesi asrın inşasıyla yeniden hayat buldu