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Manavgat'ta bal sezonu festivale taşındı

Manavgat'ta düzenlenen bal festivali Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı; üreticiler farklı bal çeşitleri ve arı ürünlerini ziyaretçilere tanıttı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

Manavgat'ta bal sezonu festivale taşındı

Manavgat'ta bal festivali başladı

Manavgat Bal Üreticileri Birliği ile Manavgat Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Bal Üreticileri Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda kapılarını açtı. Etkinlikte yörede üretilen birbirinden farklı ballar ve arı ürünleri sergilendi, ziyaretçilere tanıtıldı.

Açılış konuşmaları:

Manavgat Bal Üreticileri Birliği Başkanı Vahap Erdem açılışta katılımcılara teşekkür ederek, "Manavgat Bal Üreticileri Birliği olarak belediyemizin katkılarıyla düzenlemiş olduğumuz festivalimizde hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Burada bugün farklı kurum ve kuruluşlardan herkesin bir arada olması bizleri üst seviyede memnun ve mutlu etmiştir. Sizlerin katılımından güç alıyoruz. Üretimi Manavgat için yapıyoruz. Sizlerden de destek bekliyoruz. Manavgat balını satın almanızı bekliyoruz. Manavgat balına değer vermenizi bekliyoruz. Bu kapsamda da bize burada bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise festivalin tanıtım açısından önemine vurgu yaparak, arıların doğanın dengesini koruduğunu belirtti ve destekleri için Belediye Başkan Vekili ile Bal Üreticileri Birliği'ne teşekkür etti. Metin, hava koşullarına dair üzüntüsünü dile getirip gelecekte etkinliğin daha uygun tarihlere çekilmesini umduklarını, ayrıca Manavgat'ta yetişen ürünlerin önce bölge ve turizm işletmelerinde tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek de bölgede bal üretiminin potansiyeline dikkat çekti ve otellerin ile toplu tüketicilerin yerel ürünleri satın almasının bölge ekonomisi için önemini vurguladı. Çiçek, farklı bölgelerden gelen arıların da kış aylarında Manavgat'a geldiğini, bu balların Manavgat çiçeklerinin etkisini taşıdığını söyledi ve festivalin devamlılığını diledi.

Stantlar ve yerel üretimin teşviki:

Konuşmaların ardından festival alanındaki üretici stantlarını gezen ziyaretçilere, üreticiler tarafından çeşitli ballar ile arının diğer ürünlerinden ikramlar sunuldu. Organizasyon hem üreticilerin ürünlerini doğrudan tanıtmasına hem de ziyaretçilerin Manavgat balını tatma ve satın alma imkânı bulmasına olanak sağladı.

Festival, yerel üretimin ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor; düzenleyiciler, Manavgat balına sahip çıkılması ve tüketiminin artırılması çağrısını yineliyor.

MANAVGAT İLÇESİNDE BAL ÜRETİCİLERİ FESTİVALİ BAŞLADI. FESTİVALDE BİRBİRİNDEN FARKLI ÇEŞİTLERDE...

MANAVGAT İLÇESİNDE BAL ÜRETİCİLERİ FESTİVALİ BAŞLADI. FESTİVALDE BİRBİRİNDEN FARKLI ÇEŞİTLERDE BALLAR VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNULDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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