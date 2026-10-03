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Demirözü'nde sağlık çalışanlarının yangın hazırlığı güçlendirildi

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Demirözü Aile Sağlığı Merkezi personeline teorik ve uygulamalı yangın eğitimi vererek müdahale bilincini artırdı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Demirözü'nde sağlık çalışanlarının yangın hazırlığı güçlendirildi

Demirözü Aile Sağlığı Merkezi'nde yangın eğitimi gerçekleştirildi

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Demirözü Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan sağlık personeline yönelik kapsamlı bir yangın eğitimi düzenledi. Eğitimde katılımcılara yangın güvenliği, önleme yöntemleri ve acil müdahale prosedürleri aktarıldı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Eğitim programı hem teorik bilgilendirme hem de uygulamalı çalışmaları içerdi. Sağlık personeline yangınlara karşı alınması gereken önlemler ile yangın anında uygulanması gereken adımlar ayrıntılı olarak anlatıldı. Ayrıca yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı gösterilerek katılımcıların uygulama üzerinden pratik yapması sağlandı.

Uygulamalı bölümde, söndürücülerin doğru seçimi ve kullanım teknikleri, dumanla mücadele ve güvenli tahliye uygulamalarına dikkat çekildi. Katılımcılara müdahale sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar örnek vakalar üzerinden aktarıldı.

Sürdürülebilir eğitim ve amaç:

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, bu tür yangın eğitimlerinin kurum içi farkındalığı ve müdahale kapasitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, ekiplerin farklı kurum ve kuruluşlara yönelik benzer eğitimlerini sürdüreceği ifade edildi.

Eğitim, sağlık merkezinde görev yapan personelin olası yangın durumlarına karşı hazırlık seviyesini yükseltmeyi ve hasta güvenliğini korumayı amaçlayan uygulamalı bir adım olarak değerlendirildi.

DEMİRÖZÜ’NDE SAĞLIK PERSONELİNE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ

DEMİRÖZÜ’NDE SAĞLIK PERSONELİNE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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