Pendik'te memleket günleri: 35 ilin kültürleri Pendik Millet Bahçesi'nde buluşuyor

Etkinlik açılışı ve kapsamı:

Pendik Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzleri programı, Pendik Millet Bahçesinde kapılarını açtı. Organizasyon, 2-24 Ekim tarihleri arasında sürecek ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yaklaşık 35 hemşehri derneğinin katılımıyla kültür, gelenek ve yöresel lezzetleri Pendiklilerle buluşturacak.

Etkinlik alanında kurulan çadırlar, satış stantları ve ikram bölümleri sayesinde ziyaretçiler her gün farklı bir ilin özgün tatlarını, el sanatlarını ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buluyor. Geçen yıl ilk kez düzenlenen organizasyonda yaklaşık 140 bin kişinin katıldığını hatırlatan yetkililer, bu yıl hazırlıkların daha kapsamlı yapıldığını belirtiyor.

Başkan ve kaymakamın değerlendirmeleri:

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin konuşmasında, geçen yıl yapılan çalışmalarda görülen eksikliklerin bu yıl giderildiğini ve STK’larla ortak bir organizasyonla kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasının hedeflendiğini söyledi. Cin, “Türkiye’nin hakikaten çok güzel gelenekleri var… Onların yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması bizim için çok değerli ve anlamlı” ifadelerini kullandı ve tüm hemşehrileri etkinliklere davet etti.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ise etkinliğin geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Yıldız, bu yıl daha yoğun bir hazırlık yapıldığını, alanda 1000 kişilik bir salon oluşturulduğunu ve organizasyonun kaynaşma, dayanışma ve birlikteliğe katkı sağlamasını dilediğini aktardı.

Ziyaretçi yorumları ve günlük program:

Etkinliğe katılan vatandaşlar, yöresel tatları denemekten ve memleketlerinden gelenlerle buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Katılımcılar arasında etkinliği düzenleyenlere teşekkür edenler ve belirli illeri sabırsızlıkla bekleyenler dikkat çekiyor.

Her gün bir veya birden fazla ilin konuk edildiği program takvimi şöyle işliyor: 2 Ekim Kars, Ardahan ve Iğdır; 3 Ekim Kırşehir ve Samsun; 4 Ekim Nevşehir ve Kastamonu; 5 Ekim Sakarya; 6 Ekim Pendef; 7 Ekim Van; 8 Ekim Malatya; 9 Ekim Zonguldak, Karabük ve Bartın; 10 Ekim Çorum ve Tokat; 11 Ekim Ordu ve Sivas; 12 Ekim Muş; 13 Ekim Gümüşhane; 14 Ekim Sinop; 15 Ekim Ağrı; 16 Ekim Erzurum; 17 Ekim Bayburt ve Trabzon; 18 Ekim Mardin ve Erzincan; 19 Ekim Bingöl; 20 Ekim Bitlis; 21 Ekim Bilecik; 22 Ekim Afyonkarahisar; 23 Ekim Rize; 24 Ekim Çankırı ve Giresun.

Organizatörler, kültürel mirasın görünür kılınması ve toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesinin etkinliğin temel amacı olduğunu vurguluyor. Ziyaretçiler, etkinlik boyunca hem yöresel ürünleri satın alıp tatma hem de çeşitli gösteri ve sunumlarla illerin geleneklerini izleme imkânı bulacak.

PENDİK BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN "PENDİK MEMLEKET GÜNLERİ, KADİM KÜLTÜRÜMÜZÜN İZLERİ" PROGRAMI, PENDİK MİLLET BAHÇESİ’NDE KAPILARINI AÇTI. TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN 35 HEMŞEHRİ DERNEĞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEV ORGANİZASYON, 2-24 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLARKEN RENKLİ GÖRÜNTÜLERE DE SAHNE OLACAK.