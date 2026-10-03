Cem Özer Lefkoşa'ya global araç koruma standardı getirdi

Ziebart Lefkoşa kapılarını açtı:

Sanatçı ve girişimci Cem Özer, dünya çapında tanınan araç koruma markası Ziebartın Kıbrıs temsilciliğini üstlenerek Ziebart Lefkoşayı hizmete açtı. Lefkoşa'daki açılış törenine Ziebart Dünya CEO'su Bruce Weir, Ziebart Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akman ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Güven ile eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu David Haye katıldı. Etkinlikte ayrıca KKTC Engelsiz Basketbol Takımının varlığı dikkat çekti ve geceye sosyal dayanışma boyutu kattı.

Açılış, Kıbrıs iş, sanat ve spor dünyasından konukları bir araya getirirken Ziebart Lefkoşa'nın adadaki ilk adım olduğunu ve global bir markanın deneyimini yerel uzman kadroyla buluşturacağını gösterdi. Özer, eşi Pınar Dura Özer ile Kıbrıs'a yerleştiğini belirterek hem sanat hem de girişimcilik alanındaki faaliyetlerini adada sürdürdüğünü aktardı.

Hizmetler ve teknoloji odaklı uygulamalar:

Ziebart Lefkoşa, araçların dış ve iç görünümünü korumaya yönelik profesyonel uygulamalar sunacak. Merkezde görevlendirilen ekip, Türkiye'de özel olarak eğitilmiş ustalardan oluşuyor ve Ziebart'ın global uygulama standartlarını kullanıyor. Sunulan hizmetler arasında araç kaplama, seramik kaplama, detaylı iç temizlik ve koltuk yenileme gibi uygulamalar bulunuyor.

Öne çıkan uygulamalardan biri olan PPF kaplama ile araç yüzeylerinin taş, kum ve benzeri etkenlerden zarar görmesi engelleniyor. Ayrıca seramik kaplama ile boyanın parlaklığı ve dayanımı korunuyor; iç temizlik ve koku giderme hizmetleriyle araç içi konfor artırılıyor. Özer, merkezde gerektiğinde kozmetik düzeydeki sorunların giderilerek aracın dış ve iç görünümünün neredeyse yeni haline getirilebileceğini belirtti.

Isı kontrolü ve cam filmi çözümleri:

Kıbrıs'ın iklim özelliklerine yönelik çözümler de hizmet kapsamına alındı. Özer, Ziebart Lefkoşa'nın uyguladığı şeffaf ısı kalkanı adlı cam filmlerinin ısıyı %40'tan %85'e kadar kesebildiğini, böylece araçların klima kullanımını ve yakıt tüketimini azaltma potansiyeli bulunduğunu vurguladı. Aynı zamanda söz konusu cam filmlerinin ultraviyole ışınlarını %98'e, bazı ürünlerin ise %99'a kadar engelleyebildiği ifade edildi. Markanın bina uygulamaları için geliştirdiği cam filmleriyle de elektrik tüketiminde tasarruf ve daha az klima kullanımı hedefleniyor.

Özer, bu teknolojilerin ada koşullarına uygun ve daha çevreci bir yaklaşım sunduğunu, cam filmlerinin uzun vadede iç mekân ısıl dengesine de katkı sağladığını aktardı.

Yatırım kararı, kampanya ve sosyal vurgular:

Cem Özer, Ziebart ile tanışma hikâyesini bir ödül töreninde markanın genel müdürüyle karşılaşmasına bağladı; o sırada aracının Ziebart tarafından kaplandığını ve hizmet kalitesini gördüğünü anlattı. Bayi toplantılarına katılarak süreci ilerlettiğini, oyunculuk mesleğinin aksine bu işin kendisinden bağımsız gelir yaratma imkânı sunduğunu belirtti. Özer, Kıbrıs'a yerleşme planı ile Ziebart yatırımının birbirine vesile olduğunu söyledi.

Hizmete başlangıç için kısa süreli tanışma kampanyası duyuruldu; Özer, müşterilere sunulan indirim oranlarının yüzde 30-40 seviyelerine kadar çıktığını belirtti ve kampanyanın yoğunluğa bağlı olarak sınırlı süreyle süreceğini aktardı.

Özer ayrıca, bir Amerikan markasının ambargolu veya tanınmayan bir ülkeye girişinin kolay olmadığını, Ziebart'ın adaya yasal ve resmi bir şekilde girişinin önem taşıdığını vurguladı: "Ben bir Kıbrıs gönüllüsüyüm" sözleriyle ada için bu adımın taşıdığı değeri öne çıkardı.

Ziebart Lefkoşa, profesyonel uygulamalar, eğitimli ustalar ve markanın özel ürünleriyle Kıbrıs'ta araçlarına değer veren kullanıcılara dünya standartlarında bir hizmet deneyimi sunmayı hedefliyor.

SANATÇI VE GİRİŞİMCİ CEM ÖZER, ARAÇ KORUMA SİSTEMLERİ ALANINDA DÜNYANIN ÖNDE GELEN MARKALARINDAN ZİEBART'I KIBRIS'A GETİRDİ.