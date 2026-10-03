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Konya'nın 4 bin yıllık mirası: kışın doğal antibiyotiği turşu

Konya'da 4 bin yıllık turşu geleneği hakiki kaya tuzu, su ve üzüm koruğuyla yaşatılıyor; üreticiler sezon başında bir yıllık ihtiyacı kuruyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:05

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Serkan Varol

Konya'nın 4 bin yıllık mirası: kışın doğal antibiyotiği turşu

Konya'da 4 bin yıllık turşu geleneği

Konya'da nesiller boyu aktarılan turşu kültürü, yaklaşık 4 bin yıllik geçmişiyle geleneksel yöntemlerle yaşamaya devam ediyor. Bahçelerden taze toplanan sebze ve meyveler, uzun süre saklanabilen bir gıda olarak kışa hazırlıkta öncelikli yer tutuyor. Yerel üreticiler, turşuyu yıllık ihtiyacı karşılayacak miktarda kurup bekletiyor.

hazırlama ve malzemeler:

Konya'daki turşu ustaları, kurulumda temel olarak hakiki kaya tuzu ve su kullanıldığını vurguluyor. Sirke ve limon gibi asidik lezzet vericiler ikinci planda tutuluyor; isteyen tüketicilere bunları sonradan eklemeleri öneriliyor. Turşunun ekşiliğini ve aromasını artırmak için sıkça üzüm koruğunun suyu tercih ediliyor. Turşucu Selman Kozan, bu yaklaşımı şöyle özetliyor: "Turşunun faydaları saymakla bitmiyor... Bizim kendi turşularımız hakiki kaya tuzu, su ve içerisine biz ekşilik versin diye de üzüm koruğunun suyunu atıyoruz."

Hazırlık sürecinde ürünler bahçeden taze toplanıp hemen yıkanıyor ve salamura hazırlığına alınıyor. Kozan, eski usul salamuranın özünün tuz ve su olduğunu, sirke ve limonun daha çok aroma için kullanıldığını belirtiyor. Bazı yöresel küçük dokunuşlar — örneğin dağ eriği marmelatı gibi katılımlar — turşunun tadını ve karakterini değiştirebiliyor.

faydalar ve kullanım alışkanlıkları:

Üreticiler ve satıcılar turşunun sağlık açısından da öne çıktığını söylüyor. Kozan, turşuyu "doğal antibiyotik" olarak nitelendiriyor ve özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlara, boğaz ağrılarına ve ateşe iyi geldiğini ifade ediyor: "Turşunun faydası özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlara, boğaz ağrılarına, ateşe... bağışıklığı güçlendirmeye çok çok faydası vardır."

Salamurada hazırlanan sarımsak turşusunun kokusunun büyük oranda azaldığını söyleyen Kozan, "salamurada etkisi bir tık daha artıyor ve kokusu yüzde 90 gidiyor" diyerek tüketim güvenine dikkat çekiyor. Satışta öne çıkan ürünler arasında salatalık, biber, lahana ve fasulye bulunurken, en çok talep görenler erik, çağla ve bamya olarak belirtiliyor. Dükkanlarında 85 çeşit turşu bulunduğunu aktaran Kozan, yeni sezonda taze ürünlerle kurulum yaptıklarını belirtiyor.

Genç neslin de turşu suyu tüketimine ısındığı belirtiliyor; özellikle öğrenci kesimi arasında günlük olarak birer bardak turşu suyu içenlerin bağışıklık ve sağlık şikayetlerinin azaldığını söyledikleri aktarılıyor. Turşu geleneği, hem mutfak kültürünü koruyor hem de kış aylarında doğal bir destek olarak sofralarda yerini alıyor.

KONYA&#039;DA 4 BİN YILLIK GEÇMİŞE SAHİP OLDUĞU BELİRTİLEN TURŞU KÜLTÜRÜ, GELENEKSEL YÖNTEMLERLE...

KONYA'DA 4 BİN YILLIK GEÇMİŞE SAHİP OLDUĞU BELİRTİLEN TURŞU KÜLTÜRÜ, GELENEKSEL YÖNTEMLERLE YAŞATILMAYA DEVAM EDİYOR. BAHÇELERDEN TAZE TAZE TOPLANAN SEBZE VE MEYVELER, HAKİKİ KAYA TUZU VE SU KULLANILARAK SALAMURAYA YATIRILAN TURŞU KIŞA DOĞAL ANTİBİYOTİK OLARAK TERCİH EDİLİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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