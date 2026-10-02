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Oryantasyonda kulüpler sahne aldı: Kuyrukluyıldız stantları gezdi

EBYÜ'de 2026-2027 Oryantasyon Günleri'nde kurulan öğrenci kulübü stantlarında sosyal, kültürel, bilimsel ve akademik etkinlikler tanıtıldı; rektör ziyaret etti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Oryantasyonda kulüpler sahne aldı: Kuyrukluyıldız stantları gezdi

Oryantasyon kapsamında kulüp stantları:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı Oryantasyon Günleri çerçevesinde öğrenci kulüplerinin tanıtım stantları kuruldu. Stantlarda, farklı ilgi alanlarına hitap eden kulüpler yıl boyunca gerçekleştirdikleri ve planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kulüplerin tanıtımı ve faaliyet alanları:

Standlarda sosyal, kültürel, bilimsel ve akademik faaliyetlerin kapsamı ayrıntılı biçimde paylaşıldı. Kulüp temsilcileri, öğrencileri faaliyetlere nasıl katılabilecekleri ve hangi imkânlardan yararlanabilecekleri konusunda yönlendirdi; yeni üyelik ve etkinlik programları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Rektörün ziyareti ve değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun stantları ziyaret ederek kulüp temsilcilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği ziyaretlerde kulüplerin sunduğu imkânlar ve planlanan etkinlikler ele alındı.

Rektör Kuyrukluyıldız, kulüp faaliyetlerinin öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağladığını vurgulayarak kulüp temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.

REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ, ÖĞRENCİ KULÜPLERİNİN TANITIM STANTLARINI ZİYARET ETTİ

REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ, ÖĞRENCİ KULÜPLERİNİN TANITIM STANTLARINI ZİYARET ETTİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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