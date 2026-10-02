Geleceğe ilham veren buluşma: Kavak'ta gaziler ve genç sporcular bir araya geldi

kavak'ta vatan ve kahramanlık buluşması

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programında gaziler ile genç tekvando sporcuları bir araya geldi. Etkinlik, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle Güvenpark Tesisleri Kıl Çadırında gerçekleştirildi. Genç sporcular, gazilerin hayatı ve mücadele deneyimlerini dinleyerek değerli bir iletişim fırsatı yakaladı.

etkinlikte neler yapıldı:

Program boyunca gaziler, yaşadıkları deneyimleri ve milletin birlik-tokluğuna dair görüşlerini paylaştı. Sporcuların sorularına yanıt veren gaziler, hem kişisel anekdotlar sundu hem de genç kuşaklara moral ve sorumluluk duygusu aşılamaya çalıştı. Etkinlik kapsamında düzenlenen bayrak atölyesi ile katılımcılar, sembolik bir çalışma aracılığıyla milli değerlerin aktarımına katkıda bulundu.

katılımcılar ve vurgulanan mesajlar:

Programa Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Müdürü Ebru Akman, Samsun Valiliği SYDV Müdürü Ferhan Sarıcaoğlu ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve gaziler katıldı. Konuşmalarda nesiller arası diyalog, fedakârlıkların hatırlanması ve gençlerin sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi öne çıktı.

Program, farklı kuşaklar arasında kurulan anlamlı iletişim sayesinde hem gazilerin tecrübelerini gençlere aktarmasına hem de sporcuların milli değerlere yönelik farkındalığının artmasına hizmet etti. Bu tür buluşmaların, toplumda dayanışma ve hatırlama kültürünü canlı tutma açısından önemli olduğu vurgulandı.

KAVAK’TA "VATAN VE KAHRAMANLIK BULUŞMASI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ