Dolar 49,1367 +0,12%
Euro 55,3360 +0,22%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.578,84 -0,90%
EUR/USD 1,1259 +0,12%
Brent Petrol 102,35 +0,04%
--°

Geleceğe ilham veren buluşma: Kavak'ta gaziler ve genç sporcular bir araya geldi

Samsun Kavak'ta düzenlenen programda gaziler, genç tekvando sporcularıyla tecrübelerini paylaştı; bayrak atölyesiyle nesiller arası bağ güçlendi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 18:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Geleceğe ilham veren buluşma: Kavak'ta gaziler ve genç sporcular bir araya geldi

kavak'ta vatan ve kahramanlık buluşması

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programında gaziler ile genç tekvando sporcuları bir araya geldi. Etkinlik, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle Güvenpark Tesisleri Kıl Çadırında gerçekleştirildi. Genç sporcular, gazilerin hayatı ve mücadele deneyimlerini dinleyerek değerli bir iletişim fırsatı yakaladı.

etkinlikte neler yapıldı:

Program boyunca gaziler, yaşadıkları deneyimleri ve milletin birlik-tokluğuna dair görüşlerini paylaştı. Sporcuların sorularına yanıt veren gaziler, hem kişisel anekdotlar sundu hem de genç kuşaklara moral ve sorumluluk duygusu aşılamaya çalıştı. Etkinlik kapsamında düzenlenen bayrak atölyesi ile katılımcılar, sembolik bir çalışma aracılığıyla milli değerlerin aktarımına katkıda bulundu.

katılımcılar ve vurgulanan mesajlar:

Programa Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Müdürü Ebru Akman, Samsun Valiliği SYDV Müdürü Ferhan Sarıcaoğlu ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve gaziler katıldı. Konuşmalarda nesiller arası diyalog, fedakârlıkların hatırlanması ve gençlerin sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi öne çıktı.

Program, farklı kuşaklar arasında kurulan anlamlı iletişim sayesinde hem gazilerin tecrübelerini gençlere aktarmasına hem de sporcuların milli değerlere yönelik farkındalığının artmasına hizmet etti. Bu tür buluşmaların, toplumda dayanışma ve hatırlama kültürünü canlı tutma açısından önemli olduğu vurgulandı.

KAVAK’TA &quot;VATAN VE KAHRAMANLIK BULUŞMASI&quot; GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KAVAK’TA "VATAN VE KAHRAMANLIK BULUŞMASI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atatürk Üniversitesi, global rekabette konumunu güçlendirdi: Türkiye'de iki basa...
images

Etü ilk başvuruda THE 2027 sıralamasına girerek uluslararası alanda yer aldı
images

Etü'de IAESTE ile küresel staj ve değişim fırsatları tanıtıldı
images

Erzurum'da kış oyunları için üniversiteler seferberliği: FISU heyeti incelemeler...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

SOLOTÜRK sahnede rol model oldu: gençlere gökyüzünü hedefleyin çağrısı

Sağlık yatırımlarında Türkiye ile eşgüdüm: Girne ve Güzelyurt devlet hastaneleri açıldı

Maraş ve ekibi Aydın Sanayi Odası seçimlerinde yeniden güven tazeledi

Bodrum’da kantinlere kapsamlı zabıta denetimi: ruhsatsız işletmeler ve tarih geçmiş ürünler tespit edildi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı