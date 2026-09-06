Park halindeki araçlara çarpan otomobil dershanede hasar bıraktı

kaza yerinde yaşananlar:

Olay, Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü H.S. olan 67 ABN 312 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kontrolden çıktı.

Sürücünün kontrolünü kaybettiği araç önce park halindeki iki araca çarptı, ardından yol kenarında bulunan bir dershanenin içine girerek binada maddi hasara neden oldu.

hasar ve soruşturma:

Kazada yaralanan olmadı, ancak dershanede ve park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerinde yapılan ilk tespitler sonrası yetkililerce soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MALATYA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ İKİ ARACA ÇARPTIKTAN SONRA DERSHANEYE GİRDİ.