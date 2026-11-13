Ateşkese rağmen sivil konuta topçu isabet etti: Deir el-Balah'ta 3 ölü, 20 yaralı

Deir el-Balah'ta topçu saldırısı ve sağlık müdahalesi

İsrail ordusunun, bölgede yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde bir sivil konut yakınlarına düzenlediği topçu saldırısı sonucunda 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Saldırının ayrıntıları:

Saldırı anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, hedef alınan bölgeye yakın yerleşimlerde yaşayan sivillerin yoğun panik yaşadığı ve saldırının yerleşim bölgelerine yakın noktalara isabet ettiği görülüyor. Olay yerine gelen ambulanslar hayatını kaybedenleri ve yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti; sahadaki sağlık ekipleri acil müdahalede bulundu.

Gazze'de artan bilanço ve ateşkes sonrası kayıplar:

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 74 bin 653'e, yaralı sayısı ise 176 bin 7'ye yükseldi. Bakanlık, bölgede ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda bin 622 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 878 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bu saldırı, yürürlükte olduğu belirtilen ateşkesin uygulanmasına dair soru işaretlerini artırırken, sağlık hizmetleri ve acil müdahale kapasitesi üzerindeki baskının sürdüğünü gösteriyor. Görüntülerdeki sivillerin yaşadığı panik ve acil servislere yönlendirilen yaralıların sayısı, bölgedeki insani durumun hassasiyetine işaret ediyor.

İsrail ordusunun bölgedeki ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ndeki Deir el-Balah kentinde sivil konut yakınlarına düzenlediği topçu saldırısı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.