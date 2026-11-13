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Trakya'yı vuran kuvvetli rüzgar günlük hayatı sekteye uğrattı

Trakya'da kuvvetli rüzgar Edirne'de ağaçları devirdi, Uzunköprü'de kapalı havuzun çatısı uçtu; Kırklareli motosiklet trafiğini yasakladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Trakya'yı vuran kuvvetli rüzgar günlük hayatı sekteye uğrattı

Trakya'da rüzgarın yarattığı hasar

Trakya genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Edirne'de kentin farklı noktalarında ağaçlar devrilirken, Uzunköprü ilçesinde bir kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu. Olaylar nedeniyle yetkililer vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı.

Edirne'de devrilen ağaçlar ve müdahale:

Edirne kent merkezinde, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde bir büfenin yanında bulunan ağaç, kuvvetli rüzgar sonucu devrildi. Kentin farklı noktalarından gelen ihbarlarla, polis ekipleri olay yerlerinde güvenlik önlemleri aldı; belediye ekipleri ise devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı. Ağacın devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve ekipler görüntüler üzerinden hasarın boyutunu incelemeye devam ediyor.

Uzunköprü ve Kırklareli'de alınan önlemler:

Uzunköprü ilçesinde yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle Orhan Çetin Kapalı Yüzme Havuzunun çatısı uçtu; yetkililer benzeri risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Kırklareli Valiliği ise fırtınanın oluşturduğu tehlikeler nedeniyle ulaşımda sınırlama getirdi. Valilik açıklamasında, "Olumsuz hava şartları nedeniyle trafik ve can güvenliğini sağlamak amacıyla, 13 Kasım 2026 cuma günü saat 15.00 itibarıyla ilimiz genelinde motosikletlerin, elektrikli scooterların ve motokuryelerin trafiğe çıkışına bir sonraki duyuruya kadar izin verilmeyecektir" denildi.

Yetkililer, devrilen ağaçlar, uçan çatılar ve benzeri risklere karşı vatandaşların açık alanlardan ve tehlikeli yerlerden uzak durmasını, araç sürücülerinin ise dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Belediye ve emniyet birimleri hasar tespit ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

TRAKYA’DA KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU: AĞAÇ DEVRİLDİ, HAVUZUN ÇATISI UÇTU

TRAKYA’DA KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU: AĞAÇ DEVRİLDİ, HAVUZUN ÇATISI UÇTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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