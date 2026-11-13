Şiddetli lodos Cumhuriyet Caddesi'nde tramvay seferlerini durdurdu

Olayın gelişimi:

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde etkili olan şiddetli lodos sonucu Cumhuriyet Caddesi'nde kökünden sökülen bir ağaç tramvay hattının üzerine devrildi. Ağaç, hattın doğrudan üzerine düşerek ulaşımı aksattı.

tramvay seferlerine etkisi:

Devrilen ağaç nedeniyle hattaki tramvaylar ilerleyemedi ve tramvay seferleri olumsuz etkilendi. Hat üzerindeki araçların durmasıyla birlikte birçok yolcu kısa süreli mağduriyet yaşadı.

Olayda, haber alınan bilgilere göre şans eseri yaralanan olmadı.

müdahale ve durum:

Devrilen ağacın kaldırılmasıyla birlikte hat üzerinde aksayan seferler normale döndü. Olay, Bursa'da kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodosun yol açtığı kesintilere bir örnek teşkil etti.

BURSA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS, KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR. KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE OSMANGAZİ İLÇESİ CUMHURİYET CADDESİ’NDE BULUNAN BİR AĞAÇ DEVRİLEREK TRAMVAY HATTININ ÜZERİNE DÜŞTÜ.