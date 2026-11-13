Küçükçekmece’de tehlike oluşturan balkonları desteklenen 67 yıllık yapı boşaltıldı

Küçükçekmece'de 67 yıllık yapı boşaltıldı:

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan ve balkonlarının yıkılmaması için kalas ve demirle desteklendiği görülen 67 yıllık, 6 katlı yapı, yetkililerin incelemesi sonrası tahliye edilip mühürlendi. Binada kayıtlı 11 daire olduğu bildirildi.

İnceleme ve tespitler:

Küçükçekmece Kaymakamlığı ile Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin ihbar üzerine gerçekleştirdiği yerinde incelemede, uzman ekiplerin binayı 'depreme dayanıksız' ve tehlike arz eden yapı olarak değerlendirdiği kaydedildi. Sakinlerin balkonları geçici olarak kalas ve demirlerle güçlendirdiği belirlendi.

Tahliye ve barınma düzenlemeleri:

Ekipler, binada yaşayanlara tahliye sürecini ve alınan güvenlik önlemlerini anlatarak yapının boşaltılmasını sağladı ve bina mühürlendi. Tahliye edilenlerden kimileri akrabalarının yanına yerleşirken, kalacak yeri olmayan vatandaşlar Küçükçekmece Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

Olay yerinde inceleme yapan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın, tüm önlemlerin alındığını, zabıta ekiplerinin 24 saat esasına göre bina çevresinde nöbet tutacağını ve pazartesi günü gerekli incelemelerin tamamlanarak sürecin devam edeceğini açıkladı.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'DE, BALKONLARI YIKILMASI DİYE KALAS VE DEMİRLERLE DESTEKLENEN 67 YILLIK 6 KATLI BİNA, KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİ.