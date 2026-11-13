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Fenerbahçe Kocaelispor randevusu için salonda mesaiye başladı

Fenerbahçe, 21 Kasım'da Kocaelispor maçı için Can Bartu Tesisleri'nde Emre Belözoğlu ile salonda core, sahada taktik çalışmasıyla başladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe Kocaelispor randevusu için salonda mesaiye başladı

Hazırlıklar Can Bartu Tesisleri'nde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam idmanıyla başladı. Seans Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

Milli takımlarda bulunan oyunculardan yoksun kadroyla başlayan idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla açıldı. Sahada ise koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları öne çıktı; antrenman, takımın oyun planını saha üzerinde denemeye yönelik taktiksel uygulamalarla son buldu.

Program ve takip:

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapılacak çift antrenmanla sürdürecek. Teknik kadro, eksiklerin yarattığı boşlukları değerlendirmek ve maç temposuna uygun ritmi yakalamak için çalışmaların dozunu ayarladı.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 12. HAFTASINDA 21 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA KOCAELİSPOR...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA 21 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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