Atıl fabrikanın bahçesi ceviz üretimiyle bölgeye iş ve gelir getirdi

Kayseri'nin Develi ilçesinde, keçe üretimi yapan fabrikanın atıl kalan arazisi on yılda örnek bir tarımsal üretim alanına dönüştürüldü. Fabrika yönetiminin başlattığı proje kapsamında 80 bin metrekarelik sahaya yaklaşık 2 bin ceviz ağacı dikildi. Çalışma hem üretim kazandırdı hem de bölge halkına doğrudan istihdam sağladı; modern makine ve tekniklerle bu yıl için 15 ton rekolte hedefleniyor.

Projenin başlangıcı ve hedefleri:

Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin projenin çıkış noktasını şöyle anlattı: "Burada büyük bir arazimiz vardı ve boş duruyordu. Yaklaşık 10 yıl önce de biz burayı nasıl değerlendirelim diye bir araştırma içerisine girdik. Kocaeli’nde ziraat mühendisi arkadaşımızı bulduk. Kendisi sağ olsun geldi, burada gerekli araştırmaları yaptı. Burada ceviz yetiştirebileceğimizi söyledi ve yardımlarıyla yaklaşık 10 yıldan beri ceviz yetiştiriyoruz." Şahin, yurtdışına bağımlılığı azaltmaya vurgu yaparak iş insanlarına benzer projeler üretme çağrısında bulundu.

Uygulama, eğitim ve hasat süreci:

Fabrika Müdürü Seyfi Topçu sahada sağlanan istihdama dikkat çekti: "Şu anda fabrika arazimiz 100 bin metrekare üzerinde. Bunun 80 bin metrekaresi atıl olarak duruyordu ve biz de bu alanı ceviz bahçesi yaptık. Böylelikle hem yöredeki insanlara iş istihdamı sağladık. Buradan 25 kişiye istihdam sağlıyoruz." Topçu, çevre ilçelerden de çiftçilerin gelerek uygulamayı yerinde gördüğünü ve danışmanlık aldığını söyledi.

Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanı Sedat Acar ise seçim ve teknik uygulamaları anlattı: "Kayseri’ye geldiğimizde ilk etapta araziyi gezdik. Murat Şahin bey buranın nasıl değerlendirilebileceğini, ekonomiye nasıl katkı sağlayabileceğini sordu. Biz de araştırmalar yaptık ve bölgeye uygun bir çeşit düşündük. Burada da ceviz ki zaten ülkemiz yüzde 60’ını dışarıdan alıyor. Dedik ki böyle bir açık var biz bunu bu şekilde değerlendirelim. Hem istihdam sağlayalım hem de bölgede örnek bir bahçe olsun." Acar, 7’ye 5 dikim düzeniyle yaklaşık 2 bin ağacın bulunduğunu ve doğru aşı, budama, besleme ile verimin artırıldığını vurguladı.

Proje, atıl sanayi arazilerinin tarıma kazandırılabileceğine dair somut bir örnek sunuyor. Hem yerel ekonomiye katkı hem de istihdam oluşturan model, benzer alanların değerlendirilmesi ve ülke ceviz açığının azaltılmasına yönelik potansiyel taşıyor.

DEVELİ İLÇESİNDE BOŞ FABRİKA BAHÇESİNE EKİLEN CEVİZ AĞAÇLARI İLE HEM ÜRETİM YAPILIYOR HEM DE BÖLGE HALKINA İSTİHDAM SAĞLANIYOR