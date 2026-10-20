Talimatla parayı Süleyman Can’a götürdüğünü, menfaatinin olmadığını savundu

Bolu'daki irtikap davasında tutuklu sanığın savunması

Bolu'da yürütülen irtikap soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 19 kişiden biri olan tutuklu sanık Ali Sarıyıldız, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı. Sarıyıldız, savunmasında kendisinin kamu görevlisi olmadığını, BOLSEV Vakfı'nın belediyeyle bağlantılı bir kamu kuruluşu değil şirket niteliğinde olduğunu belirtti.

Savunmanın ana hatları:

Sarıyıldız, "Benim belediyede görev ve sorumluluğum yok. Kamu görevlisi değilim, memur değilim. BOLSEV’in belediyeyle bağlantısı yoktur, şirkettir. Bolu Bel A.Ş.’de de benim görevim ve sorumluluğum yok" ifadelerini kullandı. Savcılığın iddianamesinde kendisi için "kamu görevlisi olmadığı" belirtildiğini aktardı ve bu nedenle "irtikap ve icbar suretiyle" suç işlendiği yönündeki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Marketle ilgili iddialara değinen sanık, toplantıya katılmadığını ve teklif vermediğini, reklam sözleşmesi sonrasında gerçekleştirdiği görüşmelerin reklamların içeriğiyle ve düzenlenmesiyle sınırlı olduğunu vurguladı. "Zabıta üzerinde talimat verme yetkim yoktu. Uzlaştırıcı oldum," dedi.

Ruhsat iddiasına ilişkin sözleri:

Ruhsatla ilgili bölümde Sarıyıldız, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kendisini arayarak Nazmi Güzel’in bankada para ve çek vereceği bilgisini ilettiğini anlattı. "Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla aldığım parayı Süleyman Can’a götürdüm. Benim bu olayda tek kuruşluk menfaatim söz konusu değildir" diye konuştu. Sarıyıldız, yaptığı hatayı "talimatla parayı getirmek ve evrak almamak" olarak tanımladı.

Sanık, beton ve hak ediş iddialarıyla ilgili olarak savcılıkta daha önce şahit olarak ifade verdiğini, beton olayında sadece mali hesaplama yaptığını, hak ediş dosyasında ise firma yetkilisinin vakfa gelerek sözleşme imzalamak istemesi üzerine sözleşmeyi hazırladığını belirtti.

Kurban organizasyonu ve gönüllülük iddiası:

Kurban organizasyonuna ilişkin süreçte de Başkan Özcan’ın talebiyle çalışmaya başladıklarını söyleyen Sarıyıldız, bayrama kısa süre kalması nedeniyle ilanlar yayımlandığını, daha sonra hatayı fark edip ilanları kaldırdıklarını anlattı. Gönderilen paraların ayrı hesaba yatırıldığını ve amacın paraların eksiksiz iadesini sağlamak olduğunu vurguladı. "Kurban için yola çıktık ama şartlar oluşmadığı için iptal ettik. Bu olayla hiçbir menfaat sağlamadık. Maaş almıyoruz, gönüllü olarak bu işi yapıyoruz" dedi.

Mahkeme önünde, hakkındaki suçlamaları reddeden Sarıyıldız, kişisel durumuna da dikkat çekti; "yüzde 100 engelli ve bakıma muhtaç" bir çocuğu olduğunu belirterek beraat ve tahliye talep etti.

Duruşma, diğer sanık savunmalarıyla devam ediyor. Sarıyıldız’ın beyanları, iddianamede yer alan görev tanımı ve suç vasfına ilişkin tartışmaların merkezinde yer aldı; mahkeme süreci ilerledikçe bu iddiaların delillendirilmesi ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

DAVA, BOLU 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLÜYOR