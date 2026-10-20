Bilecik sanayi rampalarında ışık düzenlemesi talebi yükseliyor

Sanayi rampalarında sabah ve akşam yoğunluğu:

Bilecik şehir merkezinde sabah ve akşam saatlerinde artan araç trafiği, özellikle Sanayi rampalarında sıkışıklığa neden oluyor. Kent genel nüfusu 228 bin 996 olarak kaydedilirken, trafikte kayıtlı araç sayısı 100 bin 281e ulaşmış durumda; bu da neredeyse her iki kişiden birinin araç sahibi olduğu anlamına geliyor. Yoğunluğun en çok hissedildiği noktalardan biri, 1. OSB ve üniversite istikametine çıkan Sanayi rampası ve Polis Evi Kavşağı çevresi.

Sürücüler ne diyor:

Bölgede sürücüler, oluşan uzun kuyrukların büyük ölçüde kavşakta bulunan trafik ışıklarının işleyişinden kaynaklandığını belirtiyor. Bazı sürücüler ışıkların normal koşullarda kırmızı yanıp söndüğünü (yol güvenliği gerektiğinde geçişe izin verdiğini) fakat sabah saatlerinde ışıkların tam zamanlı olarak aktif hale getirilmesini anlayamadıklarını söylüyor. Rampada bekleyenler, özellikle mesai başlangıç ve bitiş zamanlarında oluşan gecikmelerin azaltılması için ışıkların gün içindeki gibi yanmasını veya saat bazlı farklı bir düzenlemeye geçilmesini talep ediyor.

Trafik düzenlemesinde beklentiler:

Sürücüler, yoğunluğun düzenlenmesi için sinyalizasyonun yeniden değerlendirilmesini ve gerektiğinde saatlere göre ayarlanmasını istiyor. Uzun kuyrukların hem zaman kaybına hem de yakıt tüketimi ve emisyon artışına yol açtığı vurgulanıyor. Bölge sakinleri ve yol kullanıcıları, ilgili birimlerden kısa vadede çözüm, orta ve uzun vadede ise trafik akışını rahatlatacak planlamaların uygulanmasını bekliyor.

Polis Evi Kavşağı gibi kritik noktalarda sinyalizasyon ve akış yönetiminin yeniden değerlendirilmesi, sabah-akşam yoğunluğunun azaltılmasına yönelik en somut talep olarak öne çıkıyor.

SANAYİ RAMPASINDA TRAFİK ÇİLESİ