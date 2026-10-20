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Ankara odalarında yeni dönem: sanayi ve ticarette iş birliğine vurgu

ASO Yönetim Kurulu yeni dönemin ilk toplantısını Seyit Ardıç başkanlığında yaptı; ASO ve ATO meclis divanları iş birliği ve kadın temsiline vurgu yaptı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ankara odalarında yeni dönem: sanayi ve ticarette iş birliğine vurgu

toplantı ve katılımcılar:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısını Seyit Ardıç başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya Başkan Yardımcıları Mete Çağlayan ve Ercan Ata, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet Osmanbeyoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Musa Ertunç, Halit Erol, Burcu Özbozkurt, Ertuğrul Onat, Ramazan Yön, Berat Darçın ve Hasan Cem Taşkaldıran ile Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Cansız katıldı.

Toplantının ardından ASO Yönetim Kurulu, ASO ve ATO Meclis Başkanlık Divanlarını konuk etti. Buluşmaya ASO Meclis Başkanı İhsan Çetinceviz, Meclis Başkan Yardımcıları Didar Danış Ezer ve Oğuz Yılmaz ile Kâtip Üye Aysu Yavuz; ATO Meclis Başkanı Recai Kesimal, Meclis Başkan Yardımcıları Efe Polat ve Erhan Burak Aydın ile Kâtip Üye Serpil Polat katıldı.

seçimler ve başkanlıklara ilişkin değerlendirmeler:

ASO Başkanı Seyit Ardıç, yeni seçilen Meclis başkanlarını ve divan üyelerini tebrik ederek önceki dönem ASO Yönetim Kurulunda birlikte görev yaptığı İhsan Çetinceviz’in Meclis Başkanlığına seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardıç, "Ankara’nın sanayisine ve ticaretine yıllardır emek veren iki duayen ismin Meclislerimize başkanlık etmesi, ortak çalışmalarımıza güç katacak" ifadelerini kullandı.

Ardıç, ayrıca ATO Meclis Başkanı Recai Kesimal ve Başkanlık Divanı üyelerinin seçimlerin hemen ardından ASO’yı ziyaret etmelerinin anlamına dikkat çekerek konuklarına teşekkür etti.

kadın temsili ve iş birliğinin önemi:

Toplantıda, Meclis Başkanlık Divanlarındaki kadın temsilinin altı çizildi. Ardıç, ASO’nun dört kişilik Meclis Başkanlık Divanının yarısını kadın sanayicilerin oluşturduğunu ve ATO Meclis Başkanlık Divanında da kadın temsilinin devam ettiğini belirtti. Ardıç, "Kadınların üretimde, ticarette, yönetimde ve karar süreçlerinde daha fazla yer almasının ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri" olduğunu vurguladı.

Sanayi ve ticaret camialarının Ankara’nın geleceği için ortak hedeflerle çalıştığını ifade eden Ardıç, iş birliğinin somut kazanımlara dönüşmesi gerektiğini söyledi: "Birbirimizi dinleyip imkânlarımızı bir araya getirdikçe Ankara’mızın üretim, ticaret, yatırım, istihdam ve ihracat gücü büyüyecek." Ardıç, yeni görevlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

ASO YÖNETİM KURULU, YENİ DÖNEMİN İLK TOPLANTISINI SEYİT ARDIÇ BAŞKANLIĞINDA...

ASO YÖNETİM KURULU, YENİ DÖNEMİN İLK TOPLANTISINI SEYİT ARDIÇ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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