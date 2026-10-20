Turizme faizsiz kredi desteği: Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın tarihi merkezlerine öncelik

Programın amacı ve kapsamı:

Karacadağ Kalkınma Ajansı, bölgenin kültürel mirasını ve turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla Diyarbakır ile Şanlıurfa'nın tarihi merkezlerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik bir faizsiz kredi desteği programı başlattı. Ajans Genel Sekreteri Yunus Çolak programın, işletmelerin fiziki ve teknoloji kapasitesini geliştirmek; yönetim, tanıtım, tasarım, üretim, pazarlama ve satış süreçlerini iyileştirmek üzere hazırlandığını belirtti. Hedef, bu kentlerin sahip olduğu kültürel değerleri sürdürülebilir şekilde değerlendirmek ve bölgenin ulusal ile uluslararası turizm pazarındaki rekabet gücünü artırmaktır.

Kimler başvurabilir?

Programa başvurabilecek işletmeler, Diyarbakır Suriçi Kentsel Sit Alanı ve Şanlıurfa Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içinde yer almalı ve ilan tarihinden en az 6 ay önce (yani 3 Şubat 2026 ve öncesinde) kurulmuş ve tescil edilmiş kar amacı güden gerçek veya tüzel kişi olmalıdır. Uygun başvuru sahipleri arasında şunlar yer alıyor:

• Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli ürünlerinden en az birinin sunumunu yapan ve bunu belgeleyen yeme-içme tesisleri.

• Coğrafi işaretli veya yöresel ürünlerin hijyen ve sunum kalitesini artırmak için kendi markası adıyla basit ambalajlama ve paketleme yaparak satış gerçekleştirecek işletmeler.

• Ziyaretçilere yöresel ve modern el sanatlarına yönelik hediyelik eşya satışı yapacak işletmeler.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesisleri (program kapsamında 5 yıldızlı oteller uygun değildir).

Başvuru süreci ve takvim:

Ajans programı 3 Ağustos 2026 tarihinde ilan etti. Başvurular KAYS üzerinden, e-Devlet şifresi ile 17 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi 30 Ekim 2026 saat 23.59 olarak belirlenmiştir; taahhütnamenin teslimi için son tarih ise 6 Kasım 2026 saat 18.00 olarak duyurulmuştur. Başvuru yönlendirmeleri ayrıca Ajansın web sitesinden yapılmaktadır.

Mali koşullar ve destek tutarları:

Programın toplam bütçesi 100 milyon TL olup, başarılı bulunan projelerin kar payı giderleri Ajans tarafından karşılanacaktır. Proje kapsamında kullanılabilecek kredi tutarları KDV dahil asgari 1 milyon TL ve azami 5 milyon TL olarak açıklandı. Program, işletmelerin fiziki yatırımlarının yanı sıra teknoloji, paketleme ve tanıtım gibi hizmet kalitesini artırmaya yönelik harcamaları da desteklemeyi amaçlıyor.

Yunus Çolak'ın verdiği bilgilere göre, kredi desteği bölgedeki turizm değerlerinin korunarak ekonomik katma değere dönüştürülmesine katkı sağlayacak şekilde tasarlandı. Başvurmak isteyen işletmeler verilen kriterleri karşılayıp karşılamadıklarını kontrol ederek başvurularını ilgili platformlardan gerçekleştirebilirler.

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ YUNUS ÇOLAK