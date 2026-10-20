KKTC'de sterlin riskine karşı lira temelli konut finansmanı

Yeni lira temelli finansman yaklaşımı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gayrimenkul fiyatlarının büyük ölçüde sterlin üzerinden belirlenmesi, Türk lirasıyla gelir elde eden yatırımcılar için kur kaynaklı bir belirsizlik yaratıyor. Bu fiyatlama yapısı, özellikle uzun vadeli ödeme planı yapan alıcılar açısından finansman maliyetlerinde dalgalanmaya neden oluyor. Bu bağlamda geliştirilen yeni model, ödemelerin yerel ücret dinamiklerine bağlanmasını öngörüyor.

modelin işleyişi:

Modelin en önemli özelliği, konut taksitlerinin KKTC’deki asgari ücret artış oranına göre dönemsel olarak güncellenmesi. Böylece alıcıların ödeme yükü doğrudan sterlin kuru değişimlerine endekslenmek yerine, yerel ücret artışları temel alınarak ayarlanacak. Gayrimenkul sektöründen Ozan Dökmecioğlu, yeni yaklaşımın yatırımcıların uzun vadeli ödeme planlarını daha öngörülebilir hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Dökmecioğlu, modelin uygulanmasında finans mühendisliği ilkelerinden yararlandıklarını ve gelire dayalı bir yapı kurarak alıcıların riskini minimize etmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu yöntem, özellikle Türkiye'de gelirlerini Türk lirası üzerinden elde eden kişiler için döviz kuru oynaklığından kaynaklanan sürpriz artışları sınırlandırmayı amaçlıyor.

piyasa etkisi ve uygulama:

Proje geliştirme ekibi, modeli öncelikle ödüllü Lagoon Verde projesindeki sınırlı sayıdaki rezidans için devreye alacaklarını açıkladı. Dökmecioğlu'nun verdiği örneklerde, modelin alıcı kararlarını ve finansman tercihlerindeki tereddütleri azaltmasının beklendiği vurgulandı. Sektör içi uygulamalar genişledikçe benzer yaklaşımların diğer projelere de örnek teşkil edebileceği belirtildi.

Dökmecioğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’de pek çok insan Kuzey Kıbrıs’ta bir ev sahibi olmak, ailesiyle tatil yapabileceği bir yaşam alanı edinmek veya gayrimenkule yatırım yapmak istiyor. Ancak gelirleri Türk lirası, satın almak istedikleri gayrimenkullerin fiyatları ise sterlin üzerinden belirleniyor. Biz bu konuya bir finans mühendisi bakış açısıyla yaklaştık. İnsanların gelir yapısını dikkate alan, uzun vadeli planlama yapmalarını kolaylaştıracak farklı bir finansman modeli geliştirdik. Bu modeli şimdi ödüllü Lagoon Verde projemizde sınırlı sayıdaki rezidans için sunuyoruz. Amacımız yalnızca nitelikli konutlar geliştirmek değil, daha fazla insanın bu konutlara ulaşabilmesini sağlayacak finansal çözümler de üretmek."

Modelin başarısı, uygulanacağı projelerin yapısına ve alıcı profilinin ekonomik dirençliliğine bağlı olacak. Ancak geliştirilen yaklaşım, sterline endeksli geleneksel borçlanma modeline alternatif sunarak yerel gelirlerle uyumlu bir ödeme mekanizması getirmeyi hedefliyor. Sektör temsilcileri bunun, KKTC’deki talebi canlandırma ve Türk lirası ile gelir elde eden yatırımcıların pazara erişimini kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyor.

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