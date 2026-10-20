Yeşim Grup'ta çalışanlara yönelik OMEGA-8 ile omurga sağlığı farkındalığı

Yeşim Grup'ta 'Güçlü Omurga, Güçlü Kadın' buluşması

Yeşim Grup, çalışanlarının omurga sağlığını desteklemek amacıyla Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) tarafından hazırlanan OMEGA-8 (Omurga-Egzersiz-Aktivite) Kadınlara Yönelik Omurga Sağlığı Eğitim Programı'nın ilk oturumuna 16 Ekim Dünya Omurga Günü kapsamında ev sahipliği yaptı. Etkinlik, şirketin Büyük Konferans Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eğitimin odağı ve uygulamalar:

Programın konuşmacısı Fizyoterapist Gülden Nazlı Aktepe katılımcılara doğru duruş, omurgayı koruma yöntemleri ve günlük yaşamda güvenli hareket stratejileri hakkında bilgilendirme yaptı. Sunumda bel ve boyun bölgesine yönelik egzersiz örnekleri paylaşıldı, iş yerinde ve evde uygulanabilecek pratik teknikler gösterildi. Aktepe, sağlıklı bir omurganın kadınların fiziksel dayanıklılığı ve bireysel güçlenmesindeki rolüne vurgu yaptı.

Oturumun interaktif yapısı sayesinde katılımcılar uygulamalı egzersizlere katıldı ve günlük rutinlerinde değişiklik gerektiren hareket yanlışlarını keşfetti. Eğitim, omurga sağlığının sadece ağrı yönetimi değil, yaşam kalitesini yükselten bir bütünsel yaklaşım olduğuna dikkat çekti.

Programın sürdürülebilirliği ve kurum desteği:

Etkinlikte konuşan TSKF Başkan Vekili Filiz Yayla, OMEGA-8 programının kadınların omurga sağlığı farkındalığını artırmayı, doğru hareket alışkanlıkları kazandırmayı ve sağlıklı yaşamı desteklemeyi amaçladığını belirtti. Yayla, programın üniversitelerle iş birliği içinde yürütüleceğini, sekiz hafta boyunca omurga ve ağrı farkındalığından güvenli hareket ve egzersize; stres, uyku ve gevşeme başlıklarına kadar kapsamlı bir içerik sunacağını aktardı.

Yeşim Grup Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Dilek Cesur ise program süresince Yeşim Grup'un katılımcılarla birlikte çalışmalara destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Cesur, şirketin çalışan sağlığını önceliklendiren yaklaşımının, eğitimlerin iş yerinde kalıcı ve sürdürülebilir alışkanlıklara dönüşmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

OMEGA-8'in ilk oturumu, hem bilgilendirici sunumlar hem de uygulamalı egzersizler içeren içeriğiyle katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı ve programın ilerleyen haftalarında da Yeşim Grup çalışanlarının aktif biçimde yer alması hedefleniyor.

YEŞİM GRUP, ÇALIŞANLARININ OMURGA SAĞLIĞINI DESTEKLEMEK AMACIYLA TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ FEDERASYONU (TSKF) TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN OMEGA-8 KADINLARA YÖNELİK OMURGA SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI'NIN İLK OTURUMUNA, 16 EKİM DÜNYA OMURGA GÜNÜ'NDE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.