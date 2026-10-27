Atların rotası: İstiklal Yolu'nda Cumhuriyet anısı

Atlı kortej İstiklal Yolu'nu canlandırıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir araya gelen atlı vatandaşlar, Kurtuluş Savaşı'nda silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi güzergâhı at sırtında yürüyerek anıyor. Binicilik ve Kültür Derneği tarafından üçüncüsü düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünde birlik ve bağlılık mesajı veriyor.

Etkinliğin güzergâhı ve anlamı:

Kortej, İnebolu-Kastamonu arasındaki 95 kilometrelik İstiklal Yolu'nun İnebolu kesimini takip edecek. İnebolu Limanı'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında taşıdığı lojistik öneme vurgu yapılan yürüyüş, bölgenin tarihî rolünü ve milli değerlerin yaşatılmasını amaçlıyor.

Tören ve halk buluşması:

Tarihi Türk Ocağı binası önünde düzenlenen törende İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, taşıyıcı rol üstlenen atlı korteje Türk bayrağını teslim etti. Başkan Uzuner ve protokol üyeleri, yaklaşık 50 kişiden oluşan atlı kafileyi uğurladı.

Kortej, program sonrası İnebolu ilçe merkezinden geçerek vatandaşlarla buluştu; Türk bayrakları taşıyan biniciler, güzergâh boyunca esnaf ve ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etkinlik, yerel katılım ve simgesel göndermelerle bölgenin kolektif hafızasını canlandırdı.

Yürüyüşün ikinci gününde kortej, Seydiler ilçesinde yapılacak törenle karşılanacak; atlı grup taşıdığı bayrağı protokol üyelerine teslim edecek ve program burada sürdürülecek.

Bu tür etkinlikler, yerel hafızanın korunması ve toplumsal birlik duygusunun pekiştirilmesi açısından önemli bir rol oynuyor; İstiklal Yolu'nun tarihî değerleri, atlı yürüyüş aracılığıyla yeni nesillere aktarılıyor.

Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümünde tarihi İstiklal Yolu'nu atlarla geçiyorlar