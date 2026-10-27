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Miniklerin bayram coşkusu Yunusemre merkezlerinde sahne aldı

Yunusemre'de çocuk kültür ve sanat merkezlerinde eğitim gören minikler, 29 Ekim etkinlikleri ve Cumhuriyet balosuyla 103'üncü yılı coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Miniklerin bayram coşkusu Yunusemre merkezlerinde sahne aldı

Miniklerin bayram coşkusu Yunusemre merkezlerinde sahne aldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, 29 Ekim dolayısıyla düzenlenen gösteriler ve Cumhuriyet balosuyla dolu dolu bir güne ev sahipliği yaptı. Eğitim gören minikler, hazırladıkları etkinliklerle Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümüne duydukları sevgi ve gururu sahneye yansıttı.

etkinliklerde neler oldu:

Merkezler, Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle süslenerek bayram atmosferine büründü. Sahne programlarında korolar, dans gösterileri ve kısa skeçler yer aldı; çocukların kostüm ve aksesuarlarıyla oluşturduğu görsel zenginlik izleyicilerden yoğun alkış topladı. Kutlamalar, müzik ve eğlence eşliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet balosuyla devam etti.

ziyaret ve katılımlar:

Yunusemre Belediyesi yetkilileri etkinliklere katılarak miniklerin sevincine ortak oldu. Yunusemre Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Tuncay Öztürk ile birlikte etkinlikleri ziyaret eden isimler arasında Ali Çullu ve Ferdi Zeyrek de yer aldı. Bu ziyaretler, merkezlerin hem ailelerle hem de yerel yönetimle kurduğu bağı güçlendirdi.

Organizasyon sorumluları, kutlamaların çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını vurguladı. Etkinlikler, minik katılımcılara özgüven kazandırmayı ve Cumhuriyet değerlerinin tanıtımını hedefleyen atölye çalışmalarını da içerdi.

Yunusemre'deki merkezlerde gerçekleşen programlar, ailelerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sunulan gösteriler ve balo etkinlikleri, hem öğrenciler hem de izleyiciler için 29 Ekim'in anlamını pekiştiren bir deneyim sundu.

Sonuç olarak, Yunusemre Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde düzenlenen etkinlikler, 29 Ekim coşkusunu canlı tuttu ve Cumhuriyet'in 103'üncü yılına dair kolektif bir kutlama atmosferi yarattı.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİNDE EĞİTİM GÖREN MİNİKLER...

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİNDE EĞİTİM GÖREN MİNİKLER, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ RENKLİ GÖSTERİLER VE CUMHURİYET BALOSUYLA KUTLADI. TÜRK BAYRAKLARI VE ATATÜRK POSTERLERİYLE SÜSLENEN MERKEZLERDE BAYRAM COŞKUSU YAŞANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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