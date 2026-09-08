Atlas için adalet beklentisi: karar annesini yeniden parçaladı

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin duruşmada verilen ceza, mağdurun annesi Gülhan Ünlü tarafından sert tepkiyle karşılandı. Dava sonunda çocuk sanık E.Ç.'ye 14 yaşında olması nedeniyle 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ünlü, adliye önünde yaptığı açıklamalarda karara ve ceza indirimi uygulamalarına tepkisini dile getirdi.

verilen ceza ve hukuki tepki:

Mahkeme kararına göre sanığın daha önce hesaplanan 21 yıl 7 ay gibi bir ceza aralığından indirim yapılarak hüküm giydiği ifade edildi. Ünlü, durumu şöyle özetledi: "Çocuk diye adlandırıldı tekrardan 21 yıl 7 ayın içinde indirim yaptılar. 18 yıl 10 ay cezası kesildi. Bunun yatarının bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Ne 21 yıl, ne 18 yıl 10 ay, bunların hiçbirinin yatarı bu değil."

Anne, cezada indirim yapılmasını kabul etmediğini vurgulayarak, "Biz cezada indirim istemiyoruz dedik, indirim yaptılar. Adalete bir kez daha güvenelim mi? Ben bilmiyorum, Allah’ın adaletine güveniyorum sadece" dedi. Ünlü, ayrıca suç aletiyle ilgili delil karartma iddiasına dikkat çekti ve "Allah’tan başka güvenecek hiç kimsemiz kalmadı" sözleriyle yargı süreçlerine olan güvensizliğini ifade etti.

annesinin duygusu ve destek ziyareti:

Ünlü, sözlerinde sanığın "çocuk" olarak nitelendirilmesine karşı çıktı: "Hala bunlara çocuk diyorlar. Hala anlayamıyorum, çocuklar bizim toprak altında yatıyor. Silahtan, uyuşturucudan, torbacılıktan her şeyden bahsedene çocuk diyorlar ama ölenin hakkını savunmuyorlar." Anne, indirimin kabul edilemez olduğunu ve mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Karar duruşması sonrası, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi adliyeye gelerek Ünlü'ye destek verdi. İki anne kısa süreli sohbetin ardından adliyeden ayrıldı. Ünlü, hak arayışını sürdürdüğünü ve kararın yarattığı yıkımın derin olduğunu yineledi.

Atlas Çağlayan'ın acılı annesi Gülhan Ünlü: "Bir kez daha yıkıldım, bir kez daha parçalandım"