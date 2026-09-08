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Nilüfer'de arazi yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ve orman ekipleri ile 3 su tankeri desteği sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nilüfer'de arazi yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Olayın gelişimi:

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Büyükbalıklı ile Çekrice mahalleleri arasında kalan bölgede arazi yangını çıktığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Bölgeden gelen ihbar üzerine ilgili birimler derhal sevk edildi.

Müdahale için bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına destek amacıyla Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ bünyesindeki 3 su tankeri de olay yerine gönderildi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı ve yangın tamamen söndürüldü. Olay yerinde personel tarafından yangın sonrası soğutma çalışmaları yürütüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme ve soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip edildi.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE BÜYÜKBALIKLI İLE ÇEKRİCE MAHALLELERİ ARASINDA KALAN BÖLGEDE ÇIKAN...

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE BÜYÜKBALIKLI İLE ÇEKRİCE MAHALLELERİ ARASINDA KALAN BÖLGEDE ÇIKAN ARAZİ YANGINI, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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