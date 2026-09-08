Dolar 48,4540 +0,04%
Euro 56,3902 +0,23%
Bist 14.204,59 +0,37%
Altın Gram 6.919,89 -0,77%
EUR/USD 1,1632 +0,06%
Brent Petrol 98,20 +1,99%
--°

Muş'ta Suat Balkaya için arama çalışmaları genişletildi

Muş'un Hasköy ilçesinde 1 Eylül 2026'da evinden ayrılan 27 yaşındaki Suat Balkaya'nın bulunması için AFAD, jandarma, MUDOSK ve vatandaşlar arama yürütüyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:12

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 17:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Muş'ta Suat Balkaya için arama çalışmaları genişletildi

Muş'ta kayıp genç için arama çalışmaları sürüyor

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde ikamet eden Suat Balkaya (27), 1 Eylül 2026 günü saat 08.00 civarında evinden ayrıldı. Balkaya'nın bir daha dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine durumun yetkililere bildirilmesiyle bölgede arama çalışması başlatıldı.

katılan ekipler ve gönüllüler:

Arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, jandarma personeli, Muş Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma İhtisas Kulübü (MUDOSK) üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ekipler koordinasyon içinde hareket ederek bölgedeki tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

çalışmanın yürütüldüğü alan ve öncelikler:

Ekipler, Suat Balkaya'nın son görüldüğü köy ve çevresindeki alanlarda yoğunlaşmış durumda; arama faaliyetleri köy içi yollar, çevre araziler ve muhtemel ulaşım güzergâhlarını kapsayacak şekilde planlanıyor. Belediye ve güvenlik birimleriyle iş birliği içinde sürdürülen çalışmaların amacı Balkaya'nın en kısa sürede bulunmasıdır.

Yetkililer ve arama grupları, halktan bilgi ve gözlem paylaşımına açık olduklarını belirterek, bölgedeki araştırmaların devam ettiğini ifade etti. Ekipler, alan taramalarını sürdürüyor ve gerekli görüldüğünde arama faaliyetlerinin kapsamını genişletebileceklerini bildiriyor.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNE BAĞLI BÜVETLİ KÖYÜNDE İKAMET EDEN 27 YAŞINDAKİ SUAT BALKAYA’DAN 1 EYLÜL...

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNE BAĞLI BÜVETLİ KÖYÜNDE İKAMET EDEN 27 YAŞINDAKİ SUAT BALKAYA’DAN 1 EYLÜL 2026 TARİHİNDEN BU YANA HABER ALINAMAMASI ÜZERİNE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuaför çıkışında silahlı saldırı: Kahramanmaraş'ta iki kadın yaralandı
images

Aksu yangınında duygu yüklü an: alevleri görünce çöktü
images

Nilüfer'de arazi yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü
images

Alevler kapıya dayanırken: yaşlı çift gözyaşlarıyla mahalleyi terk etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuaför çıkışında silahlı saldırı: Kahramanmaraş'ta iki kadın yaralandı

Bursa’da turizmi büyütme zamanı: yerelden kalkınma ve kongre hedefi

Aksu yangınında duygu yüklü an: alevleri görünce çöktü

Kuzka’dan Sinop trafiğine akıllı ulaşım rehberi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı