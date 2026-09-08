Muş'ta Suat Balkaya için arama çalışmaları genişletildi

Muş'ta kayıp genç için arama çalışmaları sürüyor

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde ikamet eden Suat Balkaya (27), 1 Eylül 2026 günü saat 08.00 civarında evinden ayrıldı. Balkaya'nın bir daha dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine durumun yetkililere bildirilmesiyle bölgede arama çalışması başlatıldı.

katılan ekipler ve gönüllüler:

Arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, jandarma personeli, Muş Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma İhtisas Kulübü (MUDOSK) üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ekipler koordinasyon içinde hareket ederek bölgedeki tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

çalışmanın yürütüldüğü alan ve öncelikler:

Ekipler, Suat Balkaya'nın son görüldüğü köy ve çevresindeki alanlarda yoğunlaşmış durumda; arama faaliyetleri köy içi yollar, çevre araziler ve muhtemel ulaşım güzergâhlarını kapsayacak şekilde planlanıyor. Belediye ve güvenlik birimleriyle iş birliği içinde sürdürülen çalışmaların amacı Balkaya'nın en kısa sürede bulunmasıdır.

Yetkililer ve arama grupları, halktan bilgi ve gözlem paylaşımına açık olduklarını belirterek, bölgedeki araştırmaların devam ettiğini ifade etti. Ekipler, alan taramalarını sürdürüyor ve gerekli görüldüğünde arama faaliyetlerinin kapsamını genişletebileceklerini bildiriyor.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNE BAĞLI BÜVETLİ KÖYÜNDE İKAMET EDEN 27 YAŞINDAKİ SUAT BALKAYA’DAN 1 EYLÜL 2026 TARİHİNDEN BU YANA HABER ALINAMAMASI ÜZERİNE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.