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Bursa’da turizmi büyütme zamanı: yerelden kalkınma ve kongre hedefi

5’inci Bursa Turizm Zirvesi 'Yerel Kalkınma' temasıyla başladı; paydaşlar turizmi ekonomik değere dönüştürme ve konaklama süresini uzatma hedefini paylaştı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:28

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Bursa’da turizmi büyütme zamanı: yerelden kalkınma ve kongre hedefi

zirve açılışı:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜRSAB iş birliğinde düzenlenen 5’inci Bursa Turizm Zirvesi, "Yerel Kalkınma" temasıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) başladı. Zirveye kamu kurumları, yerel yönetimler, sektör paydaşları ve akademisyenlerin yanı sıra Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır ile çok sayıda turizm temsilcisi katıldı.

Zirve, kentteki paydaşların katıldığı oturumlarla sektörün mevcut durumunu, hedeflerini ve yerel kalkınma odaklı adımlarını masaya yatırıyor.

fuar ve kongre turizmi hedefi:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra güçlü üretim altyapısının turizm için ciddi bir fırsat sunduğunu vurguladı. Burkay, kentin yaklaşık 20 milyar dolarlık ihracatı ve 16 milyar dolarlık ithalatıyla toplam 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmi bulunduğuna dikkat çekerek, bunun fuar ve kongre turizmi için avantaj oluşturduğunu söyledi.

Burkay, "Sanayide, üretimde ve ticarette güçlü olan şehirlerin dünyadaki örneklerine baktığımızda fuar ve kongre turizminin önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Bursa’nın da bu alanda mutlaka merkez şehirlerden biri olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca BTSO’nun kentte 20’nin üzerinde uluslararası nitelikte fuar düzenlediğini, bu etkinliklerin yüksek harcama potansiyeline sahip profesyonel ziyaretçi çektiğini ve yerel ekonomiyle doğrudan ilişki kurduğunu belirtti.

konaklama süresi ve sürdürülebilir büyüme:

Burkay, Bursa’nın ziyaretçi çekme konusunda güçlü olduğunu ancak asıl hedefin turistin kentte daha uzun süre kalmasını sağlamak olduğunu vurguladı. "Bursa’nın turisti şehre getirme konusunda büyük bir problemi yok. Asıl üzerinde durmamız gereken konu, gelen turistin Bursa’da daha uzun süre konaklamasını sağlayabilmek." sözleriyle konaklama süresinin uzatılmasının önemine işaret etti.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da turizm hareketliliğinin sadece kıyı bölgelere bağlı kalmaması gerektiğini, her kentin özgün değerleriyle kalkınabileceği bir modelin önemini vurguladı. Bağlıkaya, Bursa’yı; tarihi birikimi, termali, kış turizmi ve gastronomi kültürüyle ülkenin stratejik destinasyonlarından biri olarak tanımladı ve doğru destinasyon yönetimi ile etkin pazarlamanın gerekliliğini anlattı.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı ve BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker ise seyahat acentalarının rolüne dikkat çekerek kentte yaklaşık 350’ye yakın acenta bulunduğunu, Bursa Turizm Platformu ile sağlanan koordinasyonun bu potansiyelin katma değere dönüşmesinde belirleyici olduğunu söyledi.

yerel iş birliği vurgusu:

Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, UNESCO tescilli kültürel varlıkları korumanın ve turizmi uluslararası standartlara taşımanın öncelik olduğunu belirtti; sürdürülebilir başarının kamu, yerel yönetim ve özel sektörün eşgüdümüyle mümkün olacağına dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır ise mirasın korunması ile kentsel altyapının güçlendirilmesinin eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Zirve boyunca düzenlenen oturumlarda destinasyon yönetimi, tanıtım stratejileri, altyapı yatırımları ve sektörün kurumsal iş birliği modelleri tartışılıyor. Organizatörler, zirvenin Bursa ve ülke turizmine somut katkılar sunmasını hedefliyor; etkinlik, sektör paydaşlarının katılacağı kapanış oturumu ile sona erecek.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) İLE TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) İŞ BİRLİĞİNDE...

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) İLE TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN 5’İNCİ BURSA TURİZM ZİRVESİ, ‘YEREL KALKINMA’ TEMASIYLA BAŞLADI. MERİNOS ATATÜRK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE (AKKM) GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİRVE KAMU KURUMLARI, YEREL YÖNETİMLER, SEKTÖR PAYDAŞLARI VE AKADEMİSYENLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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