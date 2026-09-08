Kuzka’dan Sinop trafiğine akıllı ulaşım rehberi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Projesi kapsamında Sinop’ta bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, projenin uygulama sürecinde gelinen aşama ve kent içi trafiği rahatlatmaya yönelik hazırlanan çözüm önerileri ele alındı.

Projenin saha çalışması:

Prof. Dr. Halim Ceylan tarafından hazırlanan çalışma sunumunda, kent merkezindeki 2,5 kilometrelik ana ulaşım aksı boyunca yapılan incelemeler ile 5 ana kavşakta yapılan trafik sayımları hakkında bilgi verildi. Sunumda mevcut trafik hareketliliğinin modellenerek sorunlu noktaların bilimsel veriler ışığında analiz edildiği belirtildi.

Önerilen düzenlemeler ve testler:

Çalışma kapsamında kısa vadeli trafik düzenlemeleri, otopark planlaması, kavşak geometrileri ve koridor düzenlemelerine ilişkin farklı alternatifler hazırlandı. Geliştirilen çözüm önerilerinin muhtemel sonuçları mikro trafik simülasyonlarıyla test edilerek uygulama öncesi etkileri değerlendirildi.

KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, bu çalışmanın Bölgesel Turizm Master Planı kapsamında üç il için hazırlanan 48 projeden biri olduğuna dikkat çekti. Eraslan, projenin altı aylık yoğun bir çalışma sonucu hazırlandığını ve ortaya çıkan eylem planının özellikle turizm sezonunda yaşanan trafik yoğunluğunun daha etkin yönetilmesine yol göstereceğini söyledi.

Yerel yönetim ve uygulama süreci:

Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Mustafa Özarslan, uygulamaya dönük seçilecek alternatiflerin şehir yapısına, ihtiyaçlarına ve imkânlara uygunluğunun titizlikle ele alınacağını belirtti. Özarslan, "Bugün önümüze konulan veriler içerisinden Sinop’un şehir yapısına, ihtiyaçlarına ve imkânlarına en uygun olanları değerlendireceğiz. Hangi kavşakta hangi düzenlemeyi yapabiliriz, hangi uygulamayı kısa vadede hayata geçirebiliriz, otopark yönetimimizi nasıl daha etkin hâle getirebiliriz, trafik akışını hangi müdahalelerle daha güvenli ve hızlı hâle getirebiliriz; bunları ilgili bütün kurumlarımızla birlikte ele alacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ortaya konulan çalışma ve öneriler, öncelikle kısa vadede uygulanabilecek düzenlemelere odaklanıyor; otopark yönetimi ve kavşak iyileştirmeleri gibi müdahalelerle trafik akışının güvenli ve akıcı hâle getirilmesi hedefleniyor. Hazırlanan eylem planı, uygulama adımları netleştikçe ilgili kurumların koordinasyonunda hayata geçirilecek.

SİNOP’TA ÖZELLİKLE TURİZM SEZONUNDA YAŞANAN TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALTILMASI AMACIYLA KUZKA DESTEĞİYLE YÜRÜTÜLEN AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK PROJESİ’NİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.