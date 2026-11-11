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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan diplomasi akşamında liderlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, COP31 kapsamında düzenlenen liderler onuruna verilen resmi yemeğe birlikte katılarak diplomatik temaslara destek verdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 23:17

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EDİTÖR: Caner Şahin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan diplomasi akşamında liderlerle buluştu

resmi yemek katılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, COP31 programı çerçevesinde düzenlenen ve liderlerin onuruna verilen resmi yemeğe birlikte katıldı. Etkinlik, konferans gündemi kapsamında yürütülen diplomatik görüşmelerin sosyal boyutunu temsil etti.

Katılımla ilgili resmi açıklamalarda, törenin protokol kuralları çerçevesinde gerçekleştiği vurgulanırken, Cumhurbaşkanı çiftinin varlığı, Türkiye'nin COP31 sürecine verdiği önemin görsel bir yansımasını oluşturdu.

diplomasi ve sembolik anlam

Bu tür liderler yemekleri, resmi müzakere ve görüşmelerin yanında, taraflar arasında gayriresmî temasların kurulmasına zemin sağlar. COP31 gibi uluslararası toplantılarda ev sahibi ve katılımcı liderlerin bir araya gelmesi, konferans gündeminin ilerlemesine katkı sunar.

Erdoğan çiftinin katılımı, hem ev sahibi ülke protokolüne saygı hem de ikili ve çok taraflı ilişkilerde yakınlaşma sinyali olarak değerlendirildi. Resmi yemekler, taraflar arasında kısa temaslar, selamlaşmalar ve fotoğraf çekimleri gibi ritüeller içerir; bu da diplomatik gündemin zeminini güçlendirir.

gündeme etkisi

Toplantı çerçevesinde yapılan sosyal programlara katılım, liderlerin iklim ve çevre konularındaki taahhütlerini kamuoyuna göstermeleri açısından önem taşır. Cumhurbaşkanı ve eşinin programa katılımı, hem yerel hem uluslararası medya ve diplomasi kanallarında takip edilen bir unsur oldu.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın COP31 kapsamındaki liderler yemeğine katılımı, konferansın diplomatik atmosferine katkı sağladı ve Türkiye'nin uluslararası platformdaki görünürlüğünü destekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, COP31 kapsamında liderler onuruna verilen yemeğe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, COP31 kapsamında liderler onuruna verilen yemeğe katıldı

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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