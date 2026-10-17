ATO'da Gürsel Baran dördüncü dönemine seçildi, yönetimde iki kadın üye

ATO seçimlerinin ikinci aşaması tamamlandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) 30. Dönem seçimlerinin ikinci aşaması Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu denetiminde ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Sabah 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla tamamlandı ve oyların sayımına geçildi. Tek listeyle gidilen Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde Gürsel Baran meclisin 188 oyunu alarak yeniden başkan seçildi ve ATO'nun 19'uncu başkanı olarak dördüncü dönemini sürdürecek.

seçim süreci ve katılım:

10 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılan ilk aşama seçimlerinde, 175 bini aşkın üyesini temsil eden 205'i meclis üyesi olmak üzere toplam 478 komite üyesi seçilmişti. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ATO Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile TOBB Genel Kurulu Delegelerini belirlemek üzere ikinci kez sandık başına gitti. Seçimlerde ATO Meclis Üyesi olarak yer alan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da oy kullananlar arasındaydı.

yönetim kurulunda ilkler ve üyeler:

Bu dönem ATO tarihinde bir ilk gerçekleşti: Mecliste 13 kadın üyenin bulunmasının ardından, yönetim kuruluna ilk kez iki kadın üye seçildi. Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Kadriye Çimen, Mücahit Şentürk, Nihat Uysallı, Sabahat Altınışık, Selim Gökşin, Temel Aktay, Yasin Özyolu.

Seçimlerle birlikte Disiplin Kurulu Üyeliğine alfabetik sırayla; Bülent Yük, İbrahim Burak Kara, İsmail Kulak, Muhammet Şenipek, Osman Fatih Destici, Osman Öztürk seçildi. Birlik Genel Kurulu Delegesi olarak belirlenen isimler ise şunlar: Abdülfettah Doğan, Abidin Memili, Ali Efe Bezci, Ali İhsan Güçlü, Ali İhsan Özdemir, Ayhan Taşoğlu, Bülent İnal, Canpolat Aras, Cihat Alagöz, Erdoğan Özegen, Halil Yavuz, Huzeyfe Yılmaz, Kenan Bayram, Macide Özge Kuzu Küpeli, Mehmet Arif Parmaksız, Mehmet Fatih Çetinkaya, Mehmet Tevfik İzgi, Mehmet Ünsal, Meriç Çağlayan, Muharrem Kılıç, Murat Kopan, M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ramazan Hakan Karadeniz, Ramazan Kahraman, Turgay Kılıç.

başkanın değerlendirmesi:

Gürsel Baran, seçimlerin geniş katılımla, kardeşlik ve huzur içinde, ATO'nun asırlık birikimine ve Ahilik geleneklerine yakışır şekilde gerçekleştiğini vurguladı. Baran, seçimlerde yaklaşık 25 bine yakın üyenin oy kullandığını, 205 meclis üyesi ve toplam 1.383 adayın 96 liste halinde yarıştığını belirtti. Meclise katılan 67 yeni üyenin ardından meclisin %32,6'sının yenilendiğini, yaş ortalamasının 49 olduğunu ve komite ile meclis bazında yenilenme oranının %46,2 olduğunu aktardı.

Baran, seçim sürecinin artık tamamlandığını söyleyerek 'Bu saatten sonra artık kazanan sadece üyelerimiz ve şehrimizdir' değerlendirmesinde bulundu ve tüm enerjilerini üyelerin hak ve menfaatlerinin korunması, ticaret ve ihracatın gelişmesi ile Ankara ekonomisinin ilerlemesi için harcayacaklarını ifade etti.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) 30. DÖNEM SEÇİMLERİNİN İKİNCİ AŞAMASI GERÇEKLEŞTİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE GÜRSEL BARAN, YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ. BARAN, ATO’NUN 19’UNCU BAŞKANI OLARAK DÖRDÜNCÜ DÖNEMİNİ İCRA EDECEK.