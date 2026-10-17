Osman Gazi denize açıldı: karadeniz'de 20 yıl görev yapacak yüzer doğal gaz tesisi

Osman Gazi karadeniz'e uğurlandı:

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz işleme tesisi Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, Zonguldak'ın Filyos beldesinden Sakarya Gaz Sahası'na uğurlandı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile eski bakanlar, milletvekilleri ve Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene video mesaj göndererek platformu Mavi Vatan’ın ilk fabrikası olarak nitelendirdi.

tesisin teknik özellikleri:

Platform kıyıdan yaklaşık 170 kilometre açıkta, deniz tabanına zincirlerle sabitlenecek şekilde faaliyet gösterecek. Osman Gazi'nin uzunluğu 298,5 metre, genişliği 56 metre ve alev kulesinin yüksekliği 96 metre olarak açıklandı. Platformun üzerinde doğal gazı ayrıştıran, işleyen ve karaya güvenli şekilde aktaran 21 modül yer alıyor; bu modüller arasında 2 bin 500 ton ağırlığındaki ve 44 metre uzunluğundaki MEG modülü ile 260 ton ağırlığındaki alev kulesi öne çıkıyor. Platformun yaklaşık yüksekliği 125 metreye ulaşıyor; tasvir edilen ölçeğiyle denizde duran bir 40 katlı gökdeleni andırıyor.

üretim hedefleri ve ulusal etkisi:

Sakarya Gaz Sahası'nda 1. faz tamamlanarak 12 kuyudan günlük 9,5 milyon metreküp üretime ulaşıldı ve bugüne kadar 7,23 milyar metreküp doğal gaz üretildi. Osman Gazi ile yürütülecek 2. fazda 10 ilave kuyu devreye girerek üretim iki katına çıkarılacak ve hedeflenen günlük kapasite 20 milyon metreküpe ulaşacak. Yapımı süren yeni platformların devreye girmesiyle 2028 yılında Karadeniz üretiminin toplam 45 milyon metreküp/gün seviyesine çıkması ve bununla birlikte yaklaşık 17 milyon haneye yani doğal gaza erişimi olan her 4 evden 3'ünde Karadeniz gazının kullanılmasının planlandığı bildirildi.

Bakan Bayraktar, projenin hazırlanmasında görev alan yaklaşık 7 bin işçiye, mühendis ve teknik personele teşekkür etti ve platformun mürettebatına başarı dileklerinde bulundu. Ayrıca bu yıl bitmeden alev kulesinde Sakarya gaz sahasının ateşini yakmanın hedeflendiği belirtildi.

altyapı, filo ve geleceğe yönelik planlar:

Türkiye genelinde doğal gaz, 2002'de 5 ildeyken bugün 81 ilde ve 995 yerleşimde kullanılıyor; yıl sonuna kadar bu sayının bine çıkarılması hedefleniyor. Ülkenin doğal gaz iletim ağı 257 bin kilometreyi buluyor ve günlük doğal gaz giriş kapasitesi 495 milyon metreküp olarak verildi. Yer altı depolama kapasitesi ise 6,3 milyar metreküp seviyesinde.

Denizlerdeki arama ve sondaj çalışmalarında Türkiye, 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile önemli bir filo oluşturduğunu açıkladı. Ayrıca Türkiye Petrolleri'nin üretiminin son yıllarda arttığı; günlük üretimin 280 bin varile çıktığı, 2028 hedefinin 550 bin varil ve nihai arz güvenliği hedefinin günlük bir milyon varil olduğu paylaşıldı. Karadeniz dışındaki arama faaliyetlerinin Somali, Pakistan, Macaristan, Bulgaristan, Umman ve Libya gibi bölgelerde devam ettiği bilgisi de aktarıldı.

Tören konuşmalarında Filyos Limanı ve Karadeniz gazının stratejik önemine vurgu yapıldı. Osman Gazi platformu, bugün düzenlenen uğurlama töreninin ardından görev yerine gönderildi ve platformun Karadeniz'de öngörülen 20 yıl boyunca hizmet vermesi planlanıyor.

TÜRKİYE'NİN İLK YÜZER DOĞAL GAZ İŞLEME TESİSİ OSMAN GAZİ YÜZER ÜRETİM PLATFORMU, ZONGULDAK'IN FİLYOS BELDESİNDEN SAKARYA GAZ SAHASI'NA UĞURLANDI. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ ÜRETİMİNİN 2027 YILINDA GÜNLÜK 20 MİLYON, 2028 YILINDA İSE 45 MİLYON METREKÜPE ÇIKARILMASININ HEDEFLENDİĞİNİ AÇIKLADI. BAYRAKTAR, YENİ ÜRETİM KAPASİTESİYLE 2028 YILINDA YAKLAŞIK 17 MİLYON HANENİN KARADENİZ GAZINI KULLANACAĞINI SÖYLEDİ.