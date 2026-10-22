Atölyede başlayan tartışma Avcılar'da iş arkadaşları arasında yumruklu kavgaya dönüştü

Atölyede tansiyon önce yükseldi sonra kavgaya dönüştü:

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir konfeksiyon atölyesinde dün, henüz belirlenemeyen bir nedenle çalışanlar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Görüntülere yansıyan anlarda işçilerin tekme ve yumruk ile birbirlerine saldırdığı görüldü.

Görüntüler ve müdahale:

Olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıtlarda kavganın alevlendiği ve daha sonra atölyede çalışan diğer kişilerin müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştıkları yer aldı.

Yaşanan arbedenin nedenine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi. Böyle olaylar, işyeri düzeni ve iş sağlığı-güvenliği açısından kaygı uyandırıyor ve çalışanlar arasındaki iletişim ile disiplin süreçlerinin önemini gündeme getiriyor.

Avcılar'da konfeksiyon atölyesinde çalışanlar arasında çıkan kavga kamerada