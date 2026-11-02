ATSO başkanı Ali Bahar’ın tekne kazası davasında bir sanık beraat etti, diğeri 1 yıl 8 ay erteli hapis aldı

Mahkeme kararı ve dava süreci:

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz 2024'te meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybeden ATSO Başkanı Ali Bahar ile ilgili davada karar verdi. Mahkeme, teknede bulunan iki sanıktan Y.C.Ç. hakkında beraat kararı verirken, diğer sanık M.S.Ç.'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi ve beraat eden sanığın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Soruşturmaya ilişkin iddianamede her iki sanık için 2 yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası istenmiş; dosya Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesinden, olası kast ihtimali değerlendirilerek görevsizlik kararıyla Antalya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Dava boyunca sanıklar tutuksuz yargılandı; duruşmalara aile fertleri ve taraf avukatları katıldı.

Olayın oluş şekli ve bilirkişi raporu tartışması:

Olay, 18 Temmuz 2024 gecesi Ali Bahar’a ait "Alber" isimli teknede başladı. Bahar ile iki arkadaşı geceyi teknede geçirdikten sonra sabah limana dönerken, iddiaya göre bir minderin denize düşmesi üzerine Bahar suya atladı ve teknenin pervanesine kapıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılan Bahar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi ATSO’da düzenlenen törenin ardından Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Duruşmada taraflar, mahkeme öncesi hazırlanan bilirkişi raporunun bulguları üzerinde sert tartıştı. Katılanlar ve mağdur yakınları raporu "eksik ve yetersiz" bularak denizcilik kurallarına uygun hazırlanmamış olduğunu savundu. Bahar’ın eşi Şebnem Bahar ile çocukları, rapordaki pervane dönüş yönü, yaralanma izleri ve teknenin konumuna ilişkin tespitlerin olayın anlatımıyla örtüşmediğini belirterek yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Sanık beyanları ve savunmalar:

Sanık M.S.Ç., duruşmada ilk andan itibaren Ali Bahar’ı net gördüğünü ve manevra kararını kaptanın verdiğini ileri sürdü. M.S.Ç., Bahar’ın kendisini hareket ettirmeye teşvik ettiğini, kendisine komut verildiğini ve Bahar’ın bu kadar alkollü olduğunu bilmediğini söyledi. Sanık son sözünde kusuru olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Diğer sanık Y.C.Ç. SEGBİS ile katıldığı duruşmada bilirkişi raporuna katıldığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti; onun da beraatini talep ettiği tutanaklara geçti.

Aile tepkisi ve sonraki adımlar:

Duruşma sonrası konuşan Şebnem Bahar, karar nedeniyle üzgün olduğunu belirterek "Biz adaletin peşinde olacağız. Olay, başladığı gün bir yalanla başladı. Bugün de yine bir yalanla devam ediyor" dedi. Bahar ailesi, sanık beyanlarındaki çelişkilere dikkat çekerek gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep etti.

Ailenin avukatı Naim Karakaya ise verilen karara itiraz edeceklerini açıkladı. Karakaya, önceki mahkemenin dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine göndermesinin gerekçelerini ve bilirkişi raporundaki bazı tespitlerin fizik kurallarına uygun olmadığını belirterek üst mahkemeye taşınacağını söyledi. Avukat, yeniden keşif ve inceleme talep ettiklerini belirtti.

Dava kararının ardından aile ve avukatlarının yasal yolları kullanacağı ve dosyanın üst mahkemeye taşınabileceği bildirildi. Mahkeme kararıyla bir sanığın beraat etmesi, diğerine erteli hapis cezası verilmesi sürecin hukuki boyutunu yeni bir aşamaya taşırken, aile adalet arayışını sürdürme kararlılığını yineledi.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) BAŞKANI ALİ BAHAR’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ TEKNE KAZASINA İLİŞKİN DAVADA, BİR SANIK BERAAT EDERKEN DİĞER SANIĞA 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ. MAHKEME, HAPİS CEZASINA İLİŞKİN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERDİ. KARARIN ARDINDAN BAHAR’IN EŞİ ŞEBNEM BAHAR, "BİZ ADALETİN PEŞİNDE OLACAĞIZ" DEDİ.